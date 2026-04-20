Chandrababu 76th Birthday Special Top 6 Unseen Pics Of His Political Life: తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు 76వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టాడు. రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన చంద్రబాబు జీవితం యువతకు ఆదర్శం. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా చంద్రబాబుకు సంబంధించిన అత్యంత అరుదైన ఫొటోలు చూద్దాం.
తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన సీనియర్ నాయకుడు చంద్రబాబు. అలిపిరి వద్ద బాంబు పేలుళ్ల నుంచి తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకుని పునర్జన్మ పొందారు. ఆనాటి నుంచి తిరుమల వెంకటేశ్వరుడిని చంద్రబాబు ఎంతో విశ్వసిస్తున్నారు.
రాజకీయాల్లో చంద్రబాబు వ్యూహం వేరు. రాజకీయ అవసరాల కోసం.. పదవి కోసం ఎలాంటి సాహసాలు.. ఎలాంటి పనికైనా వెనుకాడరు. జాతీయ స్థాయిలో పొత్తులతోపాటు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఆయన రాజకీయ అడుగులు వాటికి నిదర్శనంగా నిలుస్తాయి.
అతిపిన్న వయసులో సినిమాటోగ్రఫీగా చంద్రబాబు కావడం.. అనంతరం ఎన్టీఆర్తో పరిచయం ఆయన జీవితాన్నే ఒక మలుపు తిప్పింది. ఆ పరిచయంతో ఎన్టీఆర్ తన కుమార్తె భువనేశ్వరిని చంద్రబాబుకు ఇచ్చి వివాహం చేయడం ఒక టర్నింగ్ పాయింట్.
ఎన్టీఆర్ కుటుంబాన్ని చంద్రబాబు ఇప్పటికీ వదలడం లేదు. నాడు ఎన్టీఆర్ను గద్దె దింపడంలో ఎన్టీఆర్ కుమారులను చంద్రబాబు తన వెంట ఉండేలా చూసుకున్నారు. ముఖ్యంగా బాలకృష్ణను చంద్రబాబు తన చెప్పుచేతల్లో పెట్టుకున్నారు. దీనికి బాలకృష్ణ కుమార్తెను తన కుమారుడు నారా లోకేశ్కు ఇచ్చి వివాహం జరిపించారు.
రాజకీయాలను కుటుంబానికి ముడివేయడంలో చంద్రబాబు దిట్ట. ఎన్టీఆర్తో కుటుంబ అనుబంధం ఏర్పడడం.. తర్వాత బాలకృష్ణతో అదే అనుబంధం చంద్రబాబు కొనసాగించారు. తన అవసరం ఎవరితోనైనా కలుస్తారు.. ఎవరినైనా వదులుకుంటారు.
రాజకీయ వ్యూహంతోపాటు అదృష్టం కలిసిరావడంతో చంద్రబాబు ఇప్పటివరకు రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నారు. బీజేపీతో పొత్తు కొనసాగించడం.. అనంతరం వదులుకుని కాంగ్రెస్తో జతకట్టడం.. ఆ తర్వాత మళ్లీ బీజేపీ పంచన చేరడం ఇలాంటి రాజకీయాలు చంద్రబాబుకే చెల్లు. దేశంలోని జాతీయ పార్టీలు బీజేపీ, కాంగ్రెస్తోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ (టీఆర్ఎస్), సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం), జనసేన తదితర పార్టీలతో పొత్తు చేసుకుని చంద్రబాబు ఇంకా యాక్టీవ్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు.