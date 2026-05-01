May Day 2026: అభివృద్ధి ప్రదాతలు కార్మికులు.. కార్మికా అందుకో మే డే శుభాకాంక్షలు

Top 6 May Day 2026 HD Wishes And Greetings In Telugu: శ్రమైక జీవి లేనిది ప్రపంచం లేదు. నాగరిక సమాజం ఏర్పడడానికి కారకులు కార్మికులు. కార్మికుల చెమట, రక్తం ధారపోస్తే ఏర్పడిన నాగరిక సమాజంలో కార్మికులు అన్యాయానికి గురవుతున్నారు. కష్టపడి పనిచేసే ప్రతి శ్రామికుడు, కార్మికుడు పండుగ చేసుకునే రోజు మే డే. ఈ సందర్భంగా మీ బంధుమిత్రులకు మే డే 2026 శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండి.
తమ చెమట చుక్కతో, ప్రపంచ ప్రగతికి బాసటగా నిలుస్తున్న కార్మిక ప్రపంచానికి మే డే శుభాకాంక్షలు.
కార్మికుల చెమట కష్టం బంగారం కన్నా ఎక్కువ విలువైనది, వజ్రం కన్నా కాంతివంతమైనది, ముత్యాల కన్నా అందమైనది. చెమటోడ్చి రక్తాన్ని ధారపోస్తున్న కార్మిక, శ్రమజీవులకు మే డే శుభాకాంక్షలు.
శ్రమజీవుల కష్టానికి గుర్తింపు.. చెమట చుక్క విలువకు చాటింపు.. కార్మిక పోరాటానికి మేలిమలుపు.. కార్మిక, కర్షక సోదరులకు మే డే శుభాకాంక్షలు
శ్రమ జీవుల చెమట చుక్కలతోనే మానవ జాతి పురోగమిస్తున్నది. కష్టజీవుల భాగస్వామ్యంతోనే అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తున్నాం. అలాంటి అభివృద్ధి బాటలు వేస్తున్న కార్మికులు, కర్షకులకు మే డే శుభాకాంక్షలు.
చెమట చుక్కలను రాల్చి జీవనం సాగించే కార్మికులు, కర్షకులు, కూలీలు, వృత్తి పనిచేసే వారు.. ప్రత్యక్షంగా.. పరోక్షంగా సమాజ అభివృద్ధిలో భాగమవుతున్న కార్మిక, కర్షకులకు మే డే శుభాకాంక్షలు.
జాతి నిర్మాణంలో.. నాగరికత వికాసంలో కార్మికుల చెమట, రక్తం ఉన్నాయి. ప్రగతి పథంలో సమాజాన్ని నడిపిస్తున్న కార్మిక సోదరులకు, శ్రమజీవులకు అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు