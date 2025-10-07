Young Actors Networth: పట్టుమని 30 ఏళ్లు రాకముందే కోట్ల ఆస్తులు…అత్యధికంగా సంపాదిస్తున్న 6 మంది యువ నటులు ఎవరు అంటే..

Top 6 Richest Young Actors: భారత సినీ రంగంలో గత పదేళ్లలో.. ఎంతోమంది కొత్త తారలు ప్రవేశించారు. వారిలో కొందరు తమ నటనతో మాత్రమే కాకుండా..తక్కువ వయసులోనే కోట్లు సంపాదించి టాప్ లిస్ట్లో చోటు సంపాదించారు. ఇప్పుడు 30 ఏళ్లు రాకముందే కోట్ల ఆస్తులు కలిగిన 8 మంది యువ నటీనటుల గురించి తెలుసుకుందాం.
బాలీవుడ్ నటి శ్రీదేవి కుమార్తె.. జాన్వీ కపూర్ 2018లో ధడక్ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమె నికర ఆస్తి 82 కోట్ల రూపాయలు. ఒక్క సినిమాకి 5-10 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటుంది. రూహీ..పరం సుందరి వంటి సినిమాల తర్వాత ఇప్పుడు పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్తో నటిస్తోంది.
"నేషనల్ క్రష్"గా పేరు తెచ్చుకున్న రష్మిక మందన్న 2016లో కిరిక్ పార్టీతో.. సినీప్రస్థానం ప్రారంభించింది. ఆమె ఆస్తి సుమారు 66 కోట్లు. ఒక్క సినిమాకి 4-10 కోట్లు తీసుకుంటుంది. పుష్ప.. యానిమల్ వంటి బ్లాక్బస్టర్ల తర్వాత ఆమె తాజా చిత్రం థామా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.
స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన అనన్య పాండే ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో బిజీ హీరోయిన్. ఆమె ఆస్తి 70-75 కోట్లు. ఒక్క సినిమాకి 3-5 కోట్లు.. వసూలు చేస్తుంది.
సైఫ్ అలీ ఖాన్ కూతురు సారా 2018లో కేదార్నాథ్తో నటిగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమె ఆస్తి 50-55 కోట్లు. సింబా..అత్రంగి రే వంటి సినిమాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
సైఫ్ అలీ ఖాన్ కుమారుడు ఇబ్రహీం ఈ ఏడాదే నాదానియాతో బొలీవుడ్లోకి వచ్చాడు. అతని ఆస్తి 50-60 కోట్లుగా అంచనా.
షారుఖ్ ఖాన్ కుమార్తె సుహానా ది ఆర్చీస్తో అరంగేట్రం చేసింది. ఆమె ఆస్తి 13-14 కోట్లు. త్వరలో తన తండ్రితో కింగ్ సినిమాలో నటించనుంది.