Young Actors Networth: పట్టుమని 30 ఏళ్లు రాకముందే కోట్ల ఆస్తులు…అత్యధికంగా సంపాదిస్తున్న 6 మంది యువ నటులు ఎవరు అంటే..

Top 6 Richest Young Actors: భారత సినీ రంగంలో గత పదేళ్లలో.. ఎంతోమంది కొత్త తారలు ప్రవేశించారు. వారిలో కొందరు తమ నటనతో మాత్రమే కాకుండా..తక్కువ వయసులోనే కోట్లు సంపాదించి టాప్ లిస్ట్‌లో చోటు సంపాదించారు. ఇప్పుడు 30 ఏళ్లు రాకముందే కోట్ల ఆస్తులు కలిగిన 8 మంది యువ నటీనటుల గురించి తెలుసుకుందాం.
1 /6

బాలీవుడ్ నటి శ్రీదేవి కుమార్తె.. జాన్వీ కపూర్ 2018లో ధడక్ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమె నికర ఆస్తి 82 కోట్ల రూపాయలు. ఒక్క సినిమాకి 5-10 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటుంది. రూహీ..పరం సుందరి వంటి సినిమాల తర్వాత ఇప్పుడు పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్‌తో నటిస్తోంది.

2 /6

"నేషనల్ క్రష్"గా పేరు తెచ్చుకున్న రష్మిక మందన్న 2016లో కిరిక్ పార్టీతో.. సినీప్రస్థానం ప్రారంభించింది. ఆమె ఆస్తి సుమారు 66 కోట్లు. ఒక్క సినిమాకి 4-10 కోట్లు తీసుకుంటుంది. పుష్ప.. యానిమల్ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ల తర్వాత ఆమె తాజా చిత్రం థామా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.

3 /6

స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన అనన్య పాండే ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో బిజీ హీరోయిన్. ఆమె ఆస్తి 70-75 కోట్లు. ఒక్క సినిమాకి 3-5 కోట్లు.. వసూలు చేస్తుంది.  

4 /6

సైఫ్ అలీ ఖాన్ కూతురు సారా 2018లో కేదార్‌నాథ్తో నటిగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమె ఆస్తి 50-55 కోట్లు. సింబా..అత్రంగి రే వంటి సినిమాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

5 /6

సైఫ్ అలీ ఖాన్ కుమారుడు ఇబ్రహీం ఈ ఏడాదే నాదానియాతో బొలీవుడ్‌లోకి వచ్చాడు. అతని ఆస్తి 50-60 కోట్లుగా అంచనా.

6 /6

షారుఖ్ ఖాన్ కుమార్తె సుహానా ది ఆర్చీస్తో అరంగేట్రం చేసింది. ఆమె ఆస్తి 13-14 కోట్లు. త్వరలో తన తండ్రితో కింగ్ సినిమాలో నటించనుంది.

Young Indian Actors Top 6 Richest Young Actors Rashmika Mandanna net worth Janhvi Kapoor Net Worth Ananya Pandey Income

