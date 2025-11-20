English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • GDP Ranks: ప్రపంచంలో టాప్ 7 ఆర్థిక దేశాలు.. మన దేశం ఏ స్థానంలో ఉంది?

Know The Top 7 Economic Countries In The World And Where Is India: ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తిమంతమైన.. ఆర్థికపరమైన దేశాలు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా? ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకున్న దేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలు కలిగిన ప్రధాన 7 దేశాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్‌ అమెరికా: అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితాలో అమెరికా మొదటి స్థానంలో ఉంది. అమెరికా జీడీపీ ఈ సంవత్సరం 2 శాతం పెరిగి 30.62 ట్రిలియన్ డాలర్లు.

చైనా: ప్రపంచంలో జనాభాపరంగా అతిపెద్ద దేశం చైనా. ఆర్థికపరంగా చూస్తే చైనా రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ. డ్రాగన్‌ దేశం 19.4 ట్రిలియన్లు డాలర్లు. ఈ సంవత్సరం 4.8 శాతం వృద్ధి చెందింది.

జర్మనీ: ఈ జాబితాలో జర్మనీ మూడో స్థానంలో ఉంది. ఆ దేశ జీడీపీ ఈ ఏడాది 0.2 శాతం పెరిగి 5.01 ట్రిలియన్ డాలర్లు ఉంది.

జపాన్: జీడీపీ 4.28 ట్రిలియన్‌ డాలర్లతో జపాన్‌ నాలుగో స్థానంలో ఉంది. ఈ సంవత్సరం 1.1 శాతం పెరిగింది.

భారతదేశం: అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితాలో భారతదేశం 5వ స్థానంలో ఉంది. భారతదేశ జీడీపీ 4.13 ట్రిలియన్‌ డాలర్లు ఉంది. ఈ ఏడాది భారతదేశం 6.6 శాతం వృద్ధి చెందింది.

ఇంగ్లాండ్: పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ 6వ స్థానంలో నిలుస్తోంది. ఇంగ్లాండ్‌ దేశ జీడీపీ 3.96 ట్రిలియన్‌ డాలర్లు. ఈ ఏడాది 1.3 శాతం జీడీపీ పెరిగింది.

ఫ్రాన్స్: అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితాలో ఫ్రాన్స్ 7వ స్థానంలో ఉంది. ఆ దేశ జీడీపీ ఈ సంవత్సరం 0.7 శాతం పెరుగుదలతో 3.36 ట్రిలియన్‌ డాలర్లు ఉంటుంది.

