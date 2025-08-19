TOP 7 Electric Cars: దేశంలో 7 అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఇవే.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే హైదరాబాద్‌ టు రాజమండ్రీ దూసుకుపోవచ్చు!

TOP 7 Electric Cars In India: భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఇప్పుడు ఒకే ఛార్జ్పై 500 కి.మీ కంటే ఎక్కువ మైలేజీని అందించే అనేక ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు దేశీయంగా ఎన్నో ఉన్నాయి. 500 కి.మీ కంటే ఎక్కువ మైలేజీని అందించే వాహనాలు మార్కెట్ లో హవా చెలాయిస్తున్నాయి. అందులో టాప్ 7 ఎలక్ట్రానిక్ కార్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. వినియెగదారులు అభిరుచికి అనుగుణంగా ఆటో కంపెనీలు కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ను మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేస్తున్నాయి. ఈ కార్లు ఒకసారి ఛార్జ్పై 500 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రేంజ్ను అందిస్తాయి. లాంగ్ డ్రైవింగ్ను సులభతరం చేయడమే కాకుండా, పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మీరు ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలని కూడా ఆలోచిస్తుంటే, మొదట మార్కెట్లో ఏ కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఇవి ఒకే ఛార్జ్పై 600 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను ఇస్తాయి.
ఈ కార్లు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EVలు) విభాగంలోకి వస్తాయి. ఈవీలపై ఒక్కప్పుడు ప్రజల్లో భయాందోళనలు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈవీలనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. దీని కారణంగా ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు డిమాండ్ కూడా నిరంతరం పెరుగుతోంది. అధిక జీతాలు సంపాదించే వారు కూడా EV కార్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. తక్కువ ధర, మంచి రేంజ్ ఇచ్చే టాప్ 7 ఈవీల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మహీంద్రా బిఇ 6 మహీంద్రా గత సంవత్సరం కొత్త ప్లాట్ఫామ్తో ఎలక్ట్రిక్ కార్లను ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో మహీంద్రా BE 6, మహీంద్రా XEV 9e ఉన్నాయి. ఈ రెండు కార్లు మంచి రేంజ్ను అందిస్తాయి. మహీంద్రా BE 6 రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లలో (59 kWh, 79 kWh) వస్తుంది. దీని రేంజ్ 535 కి.మీ నుండి 682 కి.మీ వరకు ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనికి రియర్-వీల్-డ్రైవ్ మోటార్ ఉంది. ఇది 282 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ధర రూ. 18.90 లక్షల నుండి రూ. 27.79 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంది.
మహీంద్రా XEV 9e మహీంద్రా నుంచి రాబోయే మరో SUV XEV 9e కూపే స్టైల్లో ఉంది. దీనికి రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లు (59 kWh, 79 kWh) కూడా ఉంటాయి. దీని పరిధి వరుసగా 542 కి.మీ, 656 కి.మీ వరకు ఉంటుంది. దీని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 228 bhp శక్తిని ఇస్తుంది. ధర రూ. 21.90 లక్షల నుండి రూ. 31.25 లక్షల మధ్య ఉంటుంది (ఎక్స్-షోరూమ్).
ఎంజి సైబర్స్టర్ JSW MG మోటార్ MG సెలెక్ట్ బ్రాండ్ కింద మొదటి ఎలక్ట్రిక్ సూపర్కార్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కారు డ్యూయల్ మోటార్ ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ మోడ్తో వస్తుంది. ఈ కారు 77 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను కలిగి ఉంది. పవర్ గురించి చూస్తే.. ఈ కారు 510 PS పవర్, 725 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు నుండి 580 కి.మీ వరకు రేంజ్ పొందవచ్చు. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 74.99 లక్షలు.
బివైడి సీల్ చైనీస్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ కంపెనీ BYD భారత మార్కెట్లో సీల్ EV ని ప్రవేశపెట్టింది. దీనికి 82.56 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. WLTP సర్టిఫైడ్ పరిధి 510 నుండి 650 కి.మీ మధ్య ఉంటుంది. ఈ కారు వెనుక-చక్రాల డ్రైవ్లో వస్తుంది. ధర రూ. 41 లక్షల నుండి రూ. 53 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుంది.
హ్యుందాయ్ క్రెటా EV6 కియా అందిస్తున్న పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ SUV కారు Kia EV6 కూడా మంచి రేంజ్ ని అందిస్తుంది. ఈ కారు ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 663 కి.మీ వరకు రేంజ్ ని ఇవ్వగలదు. ఈ కారు 84 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ని కలిగి ఉంది. కారులో ఇచ్చిన మోటార్ 325 bhp పవర్, 605 Nm టార్క్ ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ధర రూ. 65.90 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
టెస్లా మోడల్ Y టెస్లా మోడల్ Y భారతదేశంలో మొదటిసారిగా జూలై 15న ప్రారంభించింది. కంపెనీ ఈ కారును 2 వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. దీనికి RWD,లాంగ్ రేంజ్ ఆప్షన్ ఉన్నాయి. భారత్ లో ఈ కారు దాదాపు రూ. 60 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో వస్తోంది. ఈ కారు ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 500 నుండి 622 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇవ్వగలదు. ఈ కారు 65 kWh, 75 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది.
టాటా హారియర్ EV హారియర్ EV ని ఇటీవల టాటా మోటార్స్ ప్రవేశపెట్టింది. ఇది కంపెనీ మొట్టమొదటి AWD EV ఇది. దీని బ్యాటరీ ప్యాక్ 65 kWh నుండి 75 kWh వరకు ఉంటుంది. దీని పరిధి 538 నుండి 627 కి.మీ మధ్య ఉంటుంది. దీని పవర్ అవుట్పుట్ 390 bhp, 505 Nm. ఈ కారు బుకింగ్ జూలై 2, 2025 నుండి ప్రారంభమైంది. దీని డెలివరీ కూడా అతి త్వరలో ప్రారంభమవుతుంది. ధర రూ. 21.49 లక్షలు (ప్రారంభం).