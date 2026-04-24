Gold Mines In India: దేశంలో 7 అతిపెద్ద బంగారు గనులు ఏవి? ఎన్ని టన్నులు బంగారు ఉత్పత్తి చేస్తుంది?

800 Tonnes Of Gold Production In These Top 7 Largest Gold Mines In India: బంగారానికి ఎప్పుడూ ఆదరణ తగ్గదు. రోజురోజుకు ఆ ఖనిజం విలువు పెరుగుతోంది. భారతదేశంలో బంగారానికి డిమాండ్ ఎక్కువ. అయితే దేశంలో బంగారం గనులు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. దేశం డిమాండ్కు చాలా తక్కువ ఈ గనులు అందిస్తున్నాయి. అయితే దేశంలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు ఏవో తెలుసుకుందాం.
దేశంలో అత్యంత ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్న గని కర్ణాటకలోని రాయచూర్ జిల్లాలో ఉంది. హుట్టి గోల్డ్ మైన్స్ భారతదేశంలోనే అత్యంత పురాతనమైన.. వినియోగంలో ఉన్న అతిపెద్ద బంగారు గని. దీని చరిత్ర 2 వేల సంవత్సరాలకు పైగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ బంగారు గని సంవత్సరానికి సుమారు 1.8 టన్నుల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కర్ణాటక ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలో ఉన్న హుట్టి బంగారు గని దేశంలో ప్రధాన ఉత్పత్తిదారుగా ఉంది.
కర్ణాటకలోని కోలార్లో ఉన్న కేజీఎఫ్ (కేజీఎఫ్) ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోనే రెండో అత్యంత లోతైన బంగారు గని. 1880లో ప్రారంభమైన ఈ గని 2001 వరకు పనిచేసింది. సుమారు 800 టన్నుల బంగారాన్ని ఈ గని నుంచి వెలికితీశారు. ఇంకా బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయని గుర్తించి.. ఇక్కడ తిరిగి ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని సోన్భద్ర జిల్లాలో 2020లో భారీ బంగారు నిల్వలు బయటపడ్డాయి. ఈ ప్రాంతం భవిష్యత్తుకు చాలా ఆశాజనకంగా కనిపిస్తోంది. సోన్భద్రలో బంగారంతో పాటు ఇతర ఖనిజాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ తవ్వకాలు ప్రారంభిస్తే దేశంలో బంగారు డిమాండ్కు కొంత సహకారం అందించినట్టు అవుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న రామగిరి బంగారు క్షేత్రాలు విజయనగర సామ్రాజ్యం కాలం నుంచి ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఇది రాష్ట్రంలోని ఒక ముఖ్యమైన బంగారు నిక్షేప ప్రాంతం. ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి పరిమితంగా ఉన్నప్పటికీ గణనీయమైన బంగారు నిల్వలు ఉండే అవకాశం ఇందులో ఉంది.
జార్ఖండ్లోని తూర్పు సింగ్భూమ్ జిల్లాలో ఉన్న పరాసి బంగారు గని చెప్పుకోదగ్గ పెద్దది కాదు. కానీ రానున్న రోజుల్లో బంగారం అధికంగా లభించే సామర్థ్యం ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో రాగి నిక్షేపాలు కూడా ఉన్నాయి.
కర్ణాటకలోని గడగ్ జిల్లాలో ఉన్న గడగ్ బంగారు గని శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగింది. ఇది భారీగా బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేయనప్పటికీ ఈ ప్రాంతపు భూగర్భ నిర్మాణం బంగారు ఉత్పత్తికి అనుకూలంగా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లాలో రామగిరి సమీపంలో ఉన్న చిగర్గుంట-బిష్ణథం బంగారు గని ఊరిస్తోంది. భవిష్యత్తులో భారీస్థాయి ఉత్పత్తి ఇక్కడ సాధ్యమవుతుందని తెలుస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని జొన్నగిరి అనే కొత్త ప్రైవేట్ గని 2026 మేలో ప్రారంభం కానుంది. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత ఇదే మొట్టమొదటి ప్రధాన ప్రైవేట్ బంగారు గని ఇది కానుంది. ఇది దేశీయ ఉత్పత్తిని కూడా పెంచుతుందని బంగారు వర్తకులు, వినియోగదారులు భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలో బంగారు తవ్వకాలు పెరిగితే దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల దేశంలో బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి.