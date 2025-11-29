English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL Auction: ముంబై ఇండియన్స్ కొనుగోలు చేసిన ఏడుగురు కాస్ట్లీ ప్లేయర్స్ వీరే.. టాప్‌లో ఉన్నది ఎవరంటే?

IPL Auction: ముంబై ఇండియన్స్ కొనుగోలు చేసిన ఏడుగురు కాస్ట్లీ ప్లేయర్స్ వీరే.. టాప్‌లో ఉన్నది ఎవరంటే?

MI Top 7 Costliest Players in IPL History: ముంబై ఇండియన్స్.. ఇప్పటివరకూ ఐదుసార్లు ఐపీఎల్  ఛాంపియన్‌షిప్‌ను రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలోనే సొంతం చేసుకుంది. ఈసారి కూడా ఎలాగైనా కప్పు కొట్టాలనే కసితో ఉంది. ప్రస్తుతం మినీ వేలానికి ముందే ముంబై టీమ్ స్ట్రాంగ్ గా కన్పిస్తోంది. తమతోనే 20 మంది ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకున్న MI.. రూ. 2.75 కోట్ల పర్స్ తో ఐపీఎల్ మినీ ఆక్షన్ లో పాల్గొనబోతోంది. అయితే ఐపీఎల్ వేలం చరిత్రలోనే ముంబై ఇండియన్స్.. అత్యధిక మొత్తానికి కొనుగోలు చేసిన 7 మంది ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. వారెవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
2023 మినీ వేలంలో భారీ అంచనాల మధ్య ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు కామెరాన్ గ్రీన్ ని.. MI రూ. 17.50 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఇప్పటివరకూ ముంబై చెల్లించిన అత్యధిక ధర కూడా ఇదే. 2023 సీజన్‌లో కామెరాన్ 16 మ్యాచ్‌లు ఆడి 452 పరుగులు చేసి 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. కానీ హార్దిక్ పాండ్యా ఒప్పందం, పర్స్ మనీ సమస్య తలెత్తిన తర్వాత ముంబై.. అతన్ని RCBకి బిడ్ చేసింది. ఇక గాయం కారణంగా కామెరాన్ 2025 సీజన్‌లో ఆడలేదు. దీంతో ఆర్సీబీ ఈసారి అతన్ని రిలీజ్ చేసింది. ఇక మరికొన్ని రోజుల్లో జరగనున్న మినీ వేలంలో.. కామెరాన్ ని ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలని పలు ఫ్రాంచైజీలు కసరత్తు మొదలుపెట్టాయి.   

ముంబై ఇండియన్స్ అత్యధిక రేటుకు కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లలో ఇషాన్ కిషన్ రెండవ స్థానంలో ఉన్నాడు. 2022 మెగా వేలానికి ముందే అతను రిలీజ్ అయినప్పటికీ.. ముంబై అతన్ని రూ. 15.25 కోట్లకు తీసుకుంది. అయితే తన పర్ఫామెన్స్ తో ఇషాన్ ఆకట్టుకోకపోవడంతో..  ముంబై అతన్ని 2025 మెగా వేలంలో రిలీజ్ చేయగా SRH దక్కించుకుంది. 

ట్రెంట్ బౌల్ట్.. ఇప్పటికే ముంబై ఇండియన్స్ తరపున ఆడినప్పటికీ 2025 ఐపీఎల్ మెగా వేలంలో అతన్ని రూ. 12.5 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. బౌల్ట్ పవర్‌ప్లేలో బాగా బౌలింగ్ చేయడంతో పాటు.. 16 మ్యాచ్‌ల్లో 22 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ప్రస్తుతం MI ట్రెంట్ బౌల్ట్ ని తమతోనే అట్టిపెట్టుకుంది.    

ఐపీఎల్ లో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్ ఎవరంటే ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా టక్కున గుర్తొచ్చే పేరు రోహిత్ శర్మ. 2011లో ముంబై ఇండియన్స్ రూ. 9.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఇక అప్పటి నుండి రోహిత్ శర్మ ముంబై ఇండియన్స్ కు కీలక ఆటగాడిగా ఉన్నాడు. అయితే 2024 సీజన్ లో ముంబై కెప్టెన్సీని హార్దిక్ పాండ్యాకు ఇచ్చింది. అయితే 2025 మెగా వేలంలో అతన్ని రూ. 16.30 కోట్లకు నిలుపుకున్నారు.   

కృనాల్ పాండ్యాను 2018 మెగా వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్ RTM ఉపయోగించి రూ. 8.8 కోట్లకు నిలుపుకుంది. ఈ ఆల్ రౌండర్ 2016 నుండి MI తరపున ఆడగా.. 2022 మెగా వేలంలో ముంబై అతన్ని రిలీజ్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఆర్సీబీ జట్టులో ఉన్నాడు కృనాల్. ఐపీఎల్ 2025 వేలంలో ఆర్సీబీ రూ. 5.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

నాథన్ కౌల్టర్ నైల్ ని 2020 మినీ వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్.. రూ. 8 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఆ సీజన్‌లో 7 మ్యాచ్‌లు ఆడిన నాథన్ 5 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. 2021 సీజన్‌లో 5 మ్యాచ్‌ల్లో 7 వికెట్లు తీసుకోగా.. 2022 మెగా వేలంలో ముంబై అతన్ని రిలీజ్ చేసింది.

2022 మెగా వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్ జోఫ్రా ఆర్చర్ ని రూ.8 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. బుమ్రా-ఆర్చర్ జంటపై క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నప్పటికీ.. గాయం కావడంతో 2022లో ఆడలేదు. ఇక 2023 ఐపీఎల్ లో ఆర్చర్ 5 మ్యాచ్‌లు ఆడి 2 వికెట్లు మాత్రమే తీసుకున్నాడు. దీంతో 2024 మినీ వేలానికి ముందు MI అతన్నిరిలీజ్ చేసింది.

