Richest Cricketers: అత్యంత ధనిక మహిళా క్రికెటర్లు ఎవరో తెలుసా? టాప్‌ 7లో వీరే!

Know About Top 7 Richest Women Cricketers Of India: ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్‌తో భారత మహిళా క్రికెటర్ల పేర్లు మార్మోగాయి. పురుషులకు దీటుగా ఆడుతున్న మహిళా క్రికెటర్లు ఇప్పుడు సంపాదనలోనూ వారికి పోటీగా ఉంటున్నారు. సంపాదనలో టాప్‌ 7లో ఎవరు ఉన్నారో తెలుసుకుందాం.
1 /7

మిథాలీ రాజ్: తెలంగాణకు చెందిన స్టార్‌ మిథాలీ రాజ్ అత్యంత ధనవంతులైన భారత క్రికెటర్ల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తున్నారు. లేడీ సచిన్‌గా పిలిచే మిథాలీ ఆస్తుల విలువ రూ.40 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది.

2 /7

స్మృతి మంధాన: స్టార్ ప్లేయర్ స్మృతి మంధాన ఆస్తులపరంగా టాప్‌లో నిలుస్తున్నారు. స్మృతి ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ.30 కోట్లు ఉంటుంది. ఇటీవల ఓ సంగీత దర్శకుడితో పెళ్లయి నిశ్చితార్థం జరిగి తర్వాత పెళ్లి రద్దయిన విషయం తెలిసిందే.

3 /7

హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్: కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ అత్యంత ధనిక భారతీయ మహిళా క్రీడాకారిణుల జాబితాలో 3వ స్థానంలో ఉంది. ఆమె నికర విలువ రూ..25 కోట్లు ఉందని తెలుస్తోంది.

4 /7

ఝులన్ గోస్వామి: సీనియర్‌ క్రికెటర్‌ ఝులన్ గోస్వామి ఆస్తులపరంగా 4వ స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన నికర విలువ దాదాపు రూ.8 కోట్లు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

5 /7

షఫాలి వర్మ: సంపాదన, ఆస్తులపరంగా షఫాలి వర్మ 5వ స్థానంలో ఉంది. ఆమె నికర విలువ దాదాపు రూ.10 నుంచి 11 కోట్ల రూపాయలు ఉండవచ్చు.

6 /7

దీప్తి శర్మ: యువ క్రికెటర్‌ దీప్తి శర్మ సంపాదన, ఆస్తులపరంగా 6వ స్థానంలో ఉంది. ఆమె నికర విలువ దాదాపు రూ.8 కోట్లు ఉంటుందని సమాచారం.

7 /7

జెమీమా రోడ్రిగ్జ్: భారతదేశంలోని అత్యంత ధనవంతులైన క్రికెటర్లలో జెమీమా రోడ్రిగ్జ్ 7వ స్థానంలో ఉంది. ఆమె నికర విలువ రూ.5 కోట్లు ఉంటుందని తెలుస్తోంది.

