/Today News Updates: ఈరోజు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన టాప్ 7 వార్తలు..!

Today News Updates: ఆగస్టు 31, 2026న దేశంలో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు ముఖ్యమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. రాజకీయాలు, వాతావరణం, విద్య, సినిమా, అంతర్జాతీయ వార్తలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ ఇవే.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ తొలి దశ ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల కరవు ప్రభావం ఉన్న పలు ప్రాంతాలకు నీటి ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో స్థానికంగా ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఆగస్టులో దేశవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. సెప్టెంబర్లో కూడా సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఇది వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
నేపాల్లో భారీ వరదలు, కొండచరియల కారణంగా పరిస్థితి తీవ్రంగా మారింది. తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు యాత్రికులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఇంకా కొంతమంది ఆచూకీ కోసం అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఏపీ EAPCET 2026 కౌన్సెలింగ్కు సంబంధించిన తుది దశ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. సీటు పొందిన విద్యార్థులు తదుపరి ప్రక్రియ, సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ గడువులను తప్పకుండా పరిశీలించాలి.
రవితేజ నటించిన ‘ఇరుముడి’ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. రెండో వారాంతంలో కూడా సినిమా కలెక్షన్లు పెరిగినట్లు తాజా నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో సమావేశం కానున్నట్లు తాజా వార్తలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ భేటీలో ఇరు దేశాలకు సంబంధించిన పలు ముఖ్యమైన అంశాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.