Ganeshotsav 2025: ఈ వినాయక చవితికి దేశంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైన గణేష్ విగ్రహాలు, మండపాలు ఏవో తెలుసా..? టాప్‌-లిస్ట్‌లో ఏది ఉందంటే..!

Expensive Ganpati Idols and Pandals: గణేష్ చతుర్థి భారతదేశంలో ఎంతో ఉత్సాహంగా, భక్తితో, కళాత్మక వైభవంతో, అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే పండుగల్లో ఒకటి. ఈ సందర్భంగా ఎత్తైన వినాయక విగ్రహాలు, బంగారం, వెండితో అలంకరించిన గణేష్ మండపాలు భక్తులను ఆకర్షిస్తాయి. 2025 గణేష్ ఉత్సవంలో భారతదేశంలోని అత్యంత ఖరీదైన, అద్భుతమైన గణపతి విగ్రహాలు, మండపాలు ఏవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 
ముంబైలోని జిఎస్‌బి సేవా మండల్ దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన గణపతిగా మరియు మండపముగా పేరుగాంచింది. ఈ సంవత్సరం ఈ విగ్రహాన్ని 69 కిలోల బంగారం, 336 కిలోల వెండితో అలంకరించారు. భక్తుల విరాళాలతో ఈ వేడుకలు రూ. 474.46 కోట్ల బీమాతో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ మండలం నిరుపేదలకు విద్యా సహాయం వంటి సామాజిక కార్యక్రమాలకు కూడా ప్రసిద్ధి.    

హైదరాబాద్‌లోని ఖైరతాబాద్ గణేష్ 60 అడుగులకు పైగా ఎత్తున్న భారీ విగ్రహంతో ప్రసిద్ధం. ప్రతి సంవత్సరం కొత్త ఇతివృత్తంతో భక్తిని, కళాత్మకతను మిళితం చేస్తుంది. లక్షలాది మంది భక్తులు ఇక్కడికి వస్తారు. నిర్మాణం, అలంకరణలు, నిర్వహణకు భారీ ఖర్చు చేస్తారు. ఇది కూడా దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన గణేష్ వేడుకల్లో ఒకటి.  

ముంబైలోని లాల్‌బాగ్చా రాజా దేశంలో అత్యంత ప్రసిద్ధ విగ్రహం. దీన్ని కోరికల రాజుగా పిలుస్తారు. లక్షలాది మంది భక్తులు సందర్శిస్తారు. బంగారం, వెండి, కోట్ల రూపాయల విరాళాలతో ఈ మండలం ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. భారీ ఏర్పాట్లతో ఇది అత్యంత ఖరీదైన వేడుకల్లో ఒకటి.  

పూణేలోని దగ్దుషేత్ హల్వాయి గణపతి విగ్రహం.. బంగారు, వజ్రాభరణాల అలంకరణలతో ప్రసిద్ధి. ఈ ట్రస్ట్‌కు భారీ విరాళాలు వస్తాయి. వైభవమైన అలంకరణలు, భద్రతతో ఇది దేశంలోని ఖరీదైన వేడుకల్లో ఒకటి.  

ముంబైలోని గణేష్ గల్లి మండలం వినూత్న ఇతివృత్తాలతో ప్రసిద్ధం. ప్రతి సంవత్సరం ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు లేదా సాంస్కృతిక ప్రదేశాల ప్రతిరూపాలను.. కోట్ల రూపాయలతో నిర్మిస్తారు. ఇది భక్తులకు దృశ్య ఆనందం. భారీ బడ్జెట్‌తో ఇది కూడా ఖరీదైన వేడుకల్లో ఒకటి.  

పూణేలోని కస్బా గణపతి నగర దైవంగా పూజలందుకుంటుంది. గొప్ప అలంకరణలు, సాంప్రదాయ ఆచారాలు, భారీ ఏర్పాట్లతో మహారాష్ట్రలోని ఖరీదైన, గౌరవనీయ వేడుకల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.  

ముంబైలోని గిర్గాంచ్య రాజా సృజనాత్మకత, వైభవంతో ప్రసిద్ధం. భారీ బడ్జెట్, సంక్లిష్ట అలంకరణలు, ఆచారాలతో ఇది మతపరమైన వేడుక మాత్రమే కాదు.. వేలాది మందిని ఆకర్షించే సాంస్కృతిక దృశ్యం.  

ముంబైలోని ఖేత్వాడి గణరాజ్ కళాత్మక విగ్రహాలకు ప్రసిద్ధం. కొన్ని విగ్రహాలను బంగారం, వజ్రాలతో అలంకరించారు. దీని ఆవిష్కరణ, వైభవం దీన్ని దేశంలోని ఖరీదైన వేడుకల్లో ఒకటిగా నిలిపింది. సముద్ర మంథన ఇతివృత్తంతో నిర్మించిన మండపం ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేక ఆకర్షణ. అద్భుతమైన డిజైన్లు, లైటింగ్, కళాత్మకతతో ఇది భక్తులను ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక అనుభవంలోకి తీసుకెళ్తుంది.  

