High Protein Breakfasts: గుడ్ల కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉన్న 8 ఇండియన్ టిఫిన్లు ఇవే..!

Protein Breakfasts
చాలా మంది ఉదయం అల్పాహారంలో ప్రోటీన్ కోసం గుడ్లను ఎంచుకుంటారు. కానీ మన భారతీయ వంటల్లో గుడ్లకంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉన్న ఎన్నో టిఫిన్లు ఉన్నాయి. ఇవి శరీరానికి శక్తిని ఇస్తాయి. ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా కాపాడుతాయి.
పెసరపప్పుతో చేసే చిల్లాలో మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది. రెండు చిల్లాల్లో సుమారు 14 నుండి 16 గ్రాముల ప్రోటీన్ లభిస్తుంది. పెసరపప్పు నానబెట్టి పిండిలా చేసి దోశలా వేసి వేపాలి. పెరుగు లేదా పుదీనా చట్నీతో తింటే ఇంకా మంచిది.
సెనగపిండితో చేసే బేసన్ చిల్లా కూడా మంచి ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుంది. ఒక సర్వింగ్లో 12 నుండి 14 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఉల్లిపాయ, టమోటా, పాలకూర కలిపి చేస్తే రుచిగా ఉంటుంది.
పనీర్ భుర్జీతో గోధుమ రొట్టె తింటే 18 నుండి 20 గ్రాముల వరకు ప్రోటీన్ లభిస్తుంది. పనీర్ కండరాలకు బలం ఇస్తుంది. ఇది శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తుంది.
మొలకెత్తిన పెసరపప్పుతో చేసిన సలాడ్లో 14 నుండి 15 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. శరీరానికి మంచి శక్తి ఇస్తుంది.
మిశ్రమ పప్పులతో చేసే అడై దోశలో 16 నుండి 18 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది కడుపు నిండుగా ఉంచుతుంది. ఎక్కువసేపు శక్తిని ఇస్తుంది.
నీరు తీసేసిన పెరుగు అంటే హంగ్ కర్డ్. ఇందులో 17 నుండి 20 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. గింజలు, డ్రైఫ్రూట్స్ కలిపితే ఇంకా మంచిది.
సత్తు పరాటాలో 15 నుండి 17 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది శరీరానికి స్థిరమైన శక్తిని ఇస్తుంది. పెరుగు లేదా ఊరగాయతో తింటే రుచిగా ఉంటుంది.
వేరుశెనగలతో చేసే పోహాలో 11 నుండి 13 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. త్వరగా తయారవుతుంది.