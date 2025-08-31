YouTube Money Earnings Tips: ప్రస్తుతం అంతా సోషల్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. యూట్యూట్కు క్రేజ్ అంతకుఅంత పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఏ చిన్న విషయం నేర్చుకోవాలన్నా యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేసి క్షణాల్లో కంటెంట్ అందుబాటులో ఉంటుంది. తమ టాలెంట్ నిరూపించుకునేందుకు.. భారీగా డబ్బులు సంపాదించేందుకు యూట్యూబ్ వేదికగా మారింది. ప్రస్తుతం చాలామంది యూట్యూబ్లో తమకంటూ ఓ సొంత ఛానెల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా.. కంటెంట్ను ఎలా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి..? డబ్బులు ఎలా సంపాదించుకోవాలో తెలియక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కొన్ని స్మార్ట్ ట్రిక్స్ పాటిస్తే మీరు కూడా యూట్యూబ్లో ఈజీగా డబ్బులు సంపాదిచుకోవచ్చు.
యూట్యూబ్ ఛానెల్ క్రియేట్ చేసినవారు మొదట YouTube Partner Program ( YPP) లో చేరాలి. దీంతో మీరు పోస్ట్ చేసిన వీడియోలకు ప్లే అయ్యే ప్రకటనల నుంచి వచ్చే ఆదాయంలో కొంత మొత్తాన్ని మీరు సంపాదించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం మీకు 1,000 మంది సబ్స్క్రైబర్లు, గత ఏడాదిలో 4 వేల గంటలు వ్యూస్ లేదా గత 90 రోజుల్లో 10 మిలియన్ Shorts వీడియో వ్యూస్ ఉండాలి.
మీ వీడియోలలో ప్రొడక్ట్స్ బ్రాండింగ్ చేసి కమీషన్ల ద్వారా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. మీరు పోస్ట్ చేస్తున్న వీడియోల కింద అనుబంధ లింక్లను చేర్చి.. వాటి ద్వారా జరిగే అమ్మకంలో మీకు కొంత శాతం లభిస్తుంది.
మీ వీడియోలకు వ్యూస్ పెరుగుతున్న కొద్ది.. పెయిడ్ స్పాన్సర్షిప్లు చేసి డబ్బులు తీసుకోవచ్చు. బ్రాండ్కు సంబంధించి కంటెంట్ క్రియేట్ చేసి.. పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. స్పాన్సర్షిప్ల ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందొచ్చు. మంచి రెస్పాన్స్ వస్తే మరిన్ని స్పాన్సర్షిప్లు మీ వద్దకే వస్తాయి.
మీకు స్పెషల్ ఆడియన్స్ కోసం యూట్యూబ్ కొన్ని ఫీచర్లను కూడా పరిచయం చేసింది. ఛానెల్ మెంబర్షిప్లతో ఫ్యాన్స్ ప్రత్యేక పెర్క్ల కోసం నెలవారీ రుసుము చెల్లిస్తారు. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ సమయంలో సూపర్ చాట్, సూపర్ స్టిక్కర్లను ఉపయోగించి వీక్షకులు తమ కామెంట్స్ను హైలైట్ చేయడానికి చెల్లించవచ్చు.
మీకు సొంతంగా బిజినెస్ ఉంటే.. యూట్యూబ్ ఛానెల్ క్రియేట్ చేసుకుని ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు. యూట్యూబ్ Merch Shelf ఫీచర్లో అర్హతగల క్రియేటర్స్ తమ ఉత్పత్తులను నేరుగా వారి వీడియోల కింద డిస్ ప్లే చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది.
ఈ-పుస్తకాలు, ఆన్లైన్ కోర్సులు లేదా టెంప్లేట్ల వంటి డిజిటల్ ప్రొడక్ట్స్లకు క్రియేట్ చేసి విక్రయించవచ్చు. ఎడ్యుకేషనల్ ఛానెల్ ఉన్న వారికి ఈ ప్లాన్ వర్కవుట్ అవుతుంది.
మీరు ఎక్కువ షార్ట్ వీడియోలు చేస్తుంటే.. YouTube Shorts Fund నుంచి డబ్బు సంపాదించవచ్చు. Shorts మధ్య ప్లే అయ్యే యాడ్స్ నుంచి యూట్యూబ్ కొంతమొత్తాన్ని క్రియేటర్స్కు ఇస్తుంది. మొత్తం Shorts వ్యూస్లోవారి వాటా ఆధారంగా అందజేస్తుంది. దాదాపు 55 శాతం వరకు క్రియేటర్స్కు లభిస్తుంది.
YouTube Premium సబ్స్క్రైబర్లు మీ కంటెంట్ను చూసినా మీకు డబ్బులు ఎక్కువగా వస్తాయి. వారి సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజులో కొంత భాగం మీకు కూడా అందుతుంది. అయితే వారు ఎంతసేపు మీ వీడియోలను చూస్తున్నారనే సమయం మీద ఆదాయం ఆధారపడి ఉంటుంది.