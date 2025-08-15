English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Heroine: చిరు నుంచి రామ్ చరణ్ వరకు.. ప్రతి స్టార్ హీరతో నటించిన హీరోయిన్.. ఇప్పుడు ఆఖరికి చిన్న హీరో సినిమాలో ముసలమ్మ వేషంలో..!


Star Heroine Career 
ఎన్నో దశాబ్దాల పాటు సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్గా కొనసాగాలి అంటే అది చాలా కష్టమైన పని. అదికూడా ప్రతి ఒక్క స్టార్ హీరోతో నటించాలన్న.. అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్క భాషలో హీరోయిన్ గా ఫేమస్ కావాలి అంటే.. అది ఇంకెంత కష్టమో తెలిసిన విషయమే. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక హీరోయిన్ సాధించింది..
 
1 /5

తెలుగులో ప్రతి ఒక్కసారి హీరోతో నటించిన హీరోయిన్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అంతేకాకుండా మన తెలుగు హీరోయిన్ అయి ఉంది కూడా తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ భాష వరకు అన్ని భాషల్లో నటించిన హీరోయిన్స్ కూడా చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు

2 /5

ఇలా ఎన్నో ఘనతలు సాధించిన తెలుగు హీరోయిన్ శ్రియ. టాలీవుడ్ నుంచి హాలీవుడ్ వరకు ప్రతి భాషలోనూ సినిమా చేసింది ఈ హీరోయిన్.

3 /5

ఇక చిరంజీవి దగ్గర నుంచి రామ్ చరణ్ వరకు ప్రతి ఒక్క స్టార్ హీరోతో నటించింది. నాగార్జున, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్, పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, తరుణ్, ఉదయ్ కిరణ్, రాజా.. ఇలా పెద్ద హీరో దగ్గర నుంచి చిన్న హీరో వరకు అందరితోనూ నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది. 

4 /5

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం శ్రియకి తెలుగు సినిమాల్లో ఆఫర్లు రావడం లేదు. కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఈమెకు తెలుగు సినిమాలో అభిమానులు మాత్రం ఉన్నారు. 

5 /5

ఈ క్రమంలో త్వరలో తేజ సజ్జ హీరోగా వస్తున్న మీరాయి చిత్రంలో కనిపించనుంది. అయితే ఎంతో గ్లామరస్ గా మనందరికీ గుర్తుండిపోయిన శ్రియ..ఈ సినిమాలో  ముసలి వేషంలో కనిపించడంతో.. ఆమె అభిమానులు ఈ క్యారెక్టర్ ని ఎలా స్వీకరిస్తారో వేచి చూడాలి.

