India Beaches: మన దేశంలోని అందమైన బీచులు.. వేసవిలో ఒక్కసారైనా వెళ్లాల్సిందే..!

Top India Beach Destinations: బీచ్‌ అంటే చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది. అందుకే ఎక్కడ బీచ్ ఉన్న అక్కడికి ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చాలు వెళ్లి సేద తీరుతారు. అయితే విదేశాల్లో మాత్రమే కాదు.. మన భారతదేశంలో కూడా అందమైన బీచ్లు ఉన్నాయి. అక్కడ ఎండాకాలంలో ఒక్కసారైనా వెళ్లి రావచ్చు. 
 
బీచ్‌లోకి వెళ్తే ఆ మనసు కాస్త ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. సూర్యాస్తమయం సమయాల్లో బీచ్‌ల వద్ద ఉంటే ఆ అనుభవమే వేరు. మనదేశంలో ఎన్నో రకాల బీచ్‌లు ఉన్నాయి. ఇవి ఇతర దేశాల టూరిస్టులను కూడా ఆకట్టుకుంటాయి. ఆ బీచ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం   

 కేరళ బీచ్‌.. ప్రకృతికి పేరు పొందాయి. ఇక్కడ పామ్‌ బీచ్‌లు అందంగా కనిపిస్తాయి. జీవితంలో ఒకసారి అయినా వెళ్లి రావాల్సిందే. లోకల్ ట్రావెలర్స్‌ మాత్రమే కాకుండా ఇతర దేశాల టూరిస్టులను కూడా ఈ బీచ్ లో ఆకర్షిస్తున్నాయి.   

 పుదుచ్చేరి బీచ్ కూడా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ స్థానికంగా వంటకాలు కూడా అద్భుతం. ఈ పుదుచ్చేరి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. సీజన్ అనుసరించి ఈ పుదిచ్చేరికి మీరు ట్రావెల్ చేయవచ్చు.   

 అండమాన్ నికోబార్ అంటే ద్వీపపు ప్రాంతం. ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ బీచ్‌లకు పెట్టింది పేరు. ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మన దేశంలో అండమాన్ వెళ్తున్నారు.   

డయ్యూలో కూడా అందమైన బీచ్‌లు ఉంటాయి. ఎక్కువ రద్దీ లేకుండా ఆహ్లాదకరంగా బీచ్‌ ఎంజాయ్ చేయాలంటే డయ్యూకు వెళ్లాల్సిందే. వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి డయ్యూ బీచ్ ఒక్కసారైనా సందర్శించండి.   

 ఒడిశాలో కూడా అందమైన బీచ్ ఉంది. ఇది ఎక్కువ మంది ట్రావెలర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటుంది. ఒడిశా బీచ్ లో ప్రకృతి పచ్చదనంతో చుట్టుముట్టు ప్రదేశాలు కనిపిస్తాయి. ఒక్కసారైనా వెళ్లాల్సిన బీచ్‌ ఇది.

India beaches best beaches in India top beach destinations India summer travel India beaches Kerala beaches Pondicherry beach travel

