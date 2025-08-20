Turtle Ring Benefits: తాబేలు ఉంగరాన్ని ధరిస్తున్నారా? ఇలా పెట్టుకుంటే లక్ష్మీదేవి సంపదల వర్షం కురిపిస్తుంది..

Turtle Ring Benefits Telugu News: తాబేలు ఉంగరాన్ని ధరించడం వల్ల జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుందా? ఈ ఉంగరాన్ని ధరిస్తే లక్ష్మీ అమ్మవారి అనుగ్రహంతో పాటు శ్రీ విష్ణువు ఆశీస్సులు కలుగుతాయి. దీనివల్ల సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
Turtle Ring Benefits Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంతో పాటు వాస్తు శాస్త్రంలో జీవితంలోని కష్టాలను తొలగించి అదృష్టాన్ని శ్రేయస్సును తెచ్చిపెట్టే అనేక ప్రత్యేకమైన నివారణల గురించి ఎంతో క్లుప్తంగా సూచించారు. ముఖ్యంగా రత్న శాస్త్రంలో కూడా కొన్ని రకాల రత్నాలతో పాటు ఉంగరాలను ధరించడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే చాలామంది తాబేలు ఉంగరాన్ని ధరిస్తారు.. ఈ ఉంగరం ధరించడం మంచిదేనా? ఏయే రాశుల వారు ధరించడం మంచిదో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చాలామంది తాబేలు ఉంగరాన్ని ధరించడం చాలా శుభప్రదమని భావిస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల ప్రతికూల శక్తి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని చెబుతూ ఉంటారు. నిజానికి తాబేలు ఉంగరం ధరించడం వల్ల జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. ఆర్థికంగా.. మానసికంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అలాగే ప్రతికూల శక్తులు కూడా తొలగిపోతాయి..
తాబేలు ఉంగరం ధరించడం వల్ల శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో పాటు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. దీనివల్ల వీరి జీవితంలో సంపాదన విపరీతంగా పెరిగి శ్రేయస్సు కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే జీవితంలో స్థిరత్వం కూడా పెరుగుతుందట. అసహనంతో పాటు అస్థిరత్వం కూడా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
తాబేలు ఉంగరం ధరించడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడితో పాటు ఆందోళన కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. అలాగే నిద్రలేమి సమస్యల నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుంది. దీంతోపాటు వైవాహిక జీవితంలో అనేక సమస్యలతో బాధపడుతుంటే వారికి ఈ ఉంగరం ధరించడం వల్ల గొప్ప ఉపశమనం కలుగుతుంది. ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి..
ముఖ్యంగా తాబేలు ఉంగరాన్ని కొన్ని రాశుల వారు ధరించడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే తాబేలు ఉంగరాన్ని ధరించేవారు తప్పకుండా వెండి లేదా పంచలోహంతో తయారుచేసిన ఉంగరాన్ని ధరించడం మంచిది. దీనిని ధరించే ముందు తప్పకుండా పాలలో శుభ్రం చేసి ధరించడం శుభప్రదమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చాలామంది ఈ ఉంగరాన్ని ఏ వేలికి పడితే ఆ వేలికి ధరిస్తూ ఉంటారు.. నిజానికి దీనిని కుడి చేతి చిటికెన వేలుకు ధరించడం చాలా మంచిది. ఈ ఉంగరాన్ని ధరించేవారు తాబేలు మీ ముఖం వైపు ఉండేటట్లు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీనిని శుక్రవారం లేదా సోమవారం ధరించడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.