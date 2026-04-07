English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Best Flour For Summer: వేసవిలో అమృతం లాంటి పిండి ఇది! రోజూ ఒక్క రొట్టె తిన్నా.. మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ క్లీన్ అవుతుంది!

Summer Best Flour Benefits: ప్రతిరోజు రొట్టెలు తినే అలవాటు కొంతమందిలో ఉంటుంది. అన్నం బదులుగా తింటారు. కాబట్టి కాస్త తేలిగ్గా ఉండవచ్చు. అయితే వేసవిలో ఈ రొట్టెలు తినడం వల్ల కాస్త వేడిగా అనిపిస్తుంది. దీంతో అజీర్తిగా కూడా ఉంటుంది, ఆందోళనకు గురవుతూ ఉంటారు. అయితే వేసవిలోనే ఉపయోగించే పిండితో తయారుచేసిన రొట్టె తీసుకోవడం వల్ల పోషకహారంతో పాటు కడుపు చల్లగా ఉంటుంది. 
 
1 /6

ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం వేసవిలో బార్లీతో చేసిన రొట్టెలు తీసుకోవడం వల్ల కడుపు చల్లగా ఉంటుంది. ఇందులో గ్లూకాన్, టోకోబాల్టు ఉంటాయి. అది పేగు ఆరోగ్యానికి మంచిది. రక్తంలో చక్కెర కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది.   

2 /6

అంతేకాదు ఈ బార్లీతో తయారు చేసిన రొట్టెలు తీసుకోవడం వల్ల యూటీఐ సమస్య తగ్గుతుంది. ప్రధానంగా చాలామంది ఇల్లలో కేవలం గోధుమలతో తయారు చేసిన రోటీలు తింటారు. అయితే ఇది కడుపు ఆరోగ్యం పై ప్రభావం పడుతుంది.  

3 /6

 జొన్న పిండితో తయారుచేసిన రొట్టెలు తినడం వల్ల కూడా కడుపు చల్లగా ఉంటుంది. ఇందులో గ్లూటెన్‌ కూడా ఉండదు. కాబట్టి జీర్ణం కూడా ఈజీగా జరిగిపోతుంది. ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటుంది.   

4 /6

వేసవికాలంలో శనగ పిండితో కూడా సత్తు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. శరీరానికి మంచి చల్లదనం అందిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా ఇది ఎఫెక్టివ్ రెమిడీగా పని చేస్తుంది.  

5 /6

వేసవిలో ఓట్స్ తో తయారు చేసిన పిండితో రొట్టెలు తీసుకోవాలి. ఇది జీర్ణ వ్యవస్థను మరింత బలపరుస్తాయి. ఇది బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో తీసుకోవడం వల్ల మంచిది.   

6 /6

ఇక రాగిపిండి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనసవరం లేదు. రాగితో రొట్టెలు కూడా తయారు చేసుకుంటారు. రాగిలో క్యాల్షియం, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటితో తయారు చేసిన రొట్టెలు తీసుకుంటే మంచిది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)  

Next Gallery

OPPO A5x: బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.1,999కే OPPO A5x స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్!