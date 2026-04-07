Best Flour For Summer: వేసవిలో అమృతం లాంటి పిండి ఇది! రోజూ ఒక్క రొట్టె తిన్నా.. మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ క్లీన్ అవుతుంది!

Summer Best Flour Benefits: ప్రతిరోజు రొట్టెలు తినే అలవాటు కొంతమందిలో ఉంటుంది. అన్నం బదులుగా తింటారు. కాబట్టి కాస్త తేలిగ్గా ఉండవచ్చు. అయితే వేసవిలో ఈ రొట్టెలు తినడం వల్ల కాస్త వేడిగా అనిపిస్తుంది. దీంతో అజీర్తిగా కూడా ఉంటుంది, ఆందోళనకు గురవుతూ ఉంటారు. అయితే వేసవిలోనే ఉపయోగించే పిండితో తయారుచేసిన రొట్టె తీసుకోవడం వల్ల పోషకహారంతో పాటు కడుపు చల్లగా ఉంటుంది.
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం వేసవిలో బార్లీతో చేసిన రొట్టెలు తీసుకోవడం వల్ల కడుపు చల్లగా ఉంటుంది. ఇందులో గ్లూకాన్, టోకోబాల్టు ఉంటాయి. అది పేగు ఆరోగ్యానికి మంచిది. రక్తంలో చక్కెర కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది.
అంతేకాదు ఈ బార్లీతో తయారు చేసిన రొట్టెలు తీసుకోవడం వల్ల యూటీఐ సమస్య తగ్గుతుంది. ప్రధానంగా చాలామంది ఇల్లలో కేవలం గోధుమలతో తయారు చేసిన రోటీలు తింటారు. అయితే ఇది కడుపు ఆరోగ్యం పై ప్రభావం పడుతుంది.
జొన్న పిండితో తయారుచేసిన రొట్టెలు తినడం వల్ల కూడా కడుపు చల్లగా ఉంటుంది. ఇందులో గ్లూటెన్ కూడా ఉండదు. కాబట్టి జీర్ణం కూడా ఈజీగా జరిగిపోతుంది. ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటుంది.
వేసవికాలంలో శనగ పిండితో కూడా సత్తు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. శరీరానికి మంచి చల్లదనం అందిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా ఇది ఎఫెక్టివ్ రెమిడీగా పని చేస్తుంది.
వేసవిలో ఓట్స్ తో తయారు చేసిన పిండితో రొట్టెలు తీసుకోవాలి. ఇది జీర్ణ వ్యవస్థను మరింత బలపరుస్తాయి. ఇది బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో తీసుకోవడం వల్ల మంచిది.
ఇక రాగిపిండి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనసవరం లేదు. రాగితో రొట్టెలు కూడా తయారు చేసుకుంటారు. రాగిలో క్యాల్షియం, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటితో తయారు చేసిన రొట్టెలు తీసుకుంటే మంచిది.