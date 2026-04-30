Top Career Options After Inter 2026: ఇంటర్ పూర్తయిందా.. మీకు సరైన కెరీర్ దారి ఇలా ఎంచుకోండి..!

Top Career Options In AP And Telangana:ఇంటర్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఏ కోర్సు ఎంచుకోవాలి అనే సందేహం చాలా మంది విద్యార్థుల్లో ఉంటుంది. ఈ దశలో తీసుకునే నిర్ణయం భవిష్యత్తుపై పెద్ద ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే తొందరపడి, ఇతరులను చూసి నిర్ణయం తీసుకోకుండా, తమ ఆసక్తి, సామర్థ్యాన్ని బట్టి కోర్సు ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇటీవల కాలంలో కృత్రిమ మేధ (AI), టెక్నాలజీ అభివృద్ధి కారణంగా అన్ని రంగాల్లోనూ అవకాశాలు పెరిగాయి. ఎంపీసీ, బైపీసీ, సీఈసీ, హెచ్ఈసీ వంటి ఏ గ్రూప్ చదివినా సరే, సరైన దిశలో ముందుకెళ్తే మంచి కెరీర్ సాధించవచ్చు.
కంప్యూటర్లు, టెక్నాలజీపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. ఈ కోర్సులో ప్రోగ్రామింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధి వంటి విషయాలు నేర్పిస్తారు. ఈ కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, డేటా సైంటిస్ట్ వంటి ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఐటీ రంగంలో మంచి జీతాలు కూడా లభిస్తాయి.
యంత్రాలు, వాహనాలు, తయారీ రంగంపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఈ కోర్సు సరిపోతుంది. ఇందులో మిషన్లు ఎలా పనిచేస్తాయి, ఎలా తయారు చేయాలి అనే విషయాలు నేర్పిస్తారు. ఈ కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత ఆటోమొబైల్, మాన్యుఫాక్చరింగ్ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు.
వ్యాపారం, మేనేజ్మెంట్ రంగంలో ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు ఇది మంచి కోర్సు. మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, మేనేజ్మెంట్ నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవచ్చు. తరువాత ఎంబీఏ చేస్తే ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇంజనీరింగ్ చేయకుండా ఐటీ రంగంలోకి వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇది మంచి మార్గం. ఇందులో ప్రోగ్రామింగ్, వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్పిస్తారు. ఈ కోర్సు తరువాత సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ లేదా యాప్ డెవలపర్గా ఉద్యోగం పొందవచ్చు.
విమానాలు, అంతరిక్షంపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఈ కోర్సు సరైనది. ఇందులో విమానాల రూపకల్పన, రాకెట్ల టెక్నాలజీ గురించి నేర్పిస్తారు. ఈ రంగంలో మంచి ప్రతిభ చూపితే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా అవకాశాలు పొందవచ్చు.
ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, మొబైల్ నెట్వర్క్స్పై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. 5G, కొత్త టెక్నాలజీ అభివృద్ధి కారణంగా ఈ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.
ఇప్పుడు చాలా మంది విద్యార్థులు స్నేహితులను చూసి లేదా ట్రెండ్ చూసి కోర్సు ఎంచుకుంటున్నారు. కానీ అది సరైన పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి ఆసక్తి వేరు, సామర్థ్యం వేరు. అందుకే ముందుగా తమకు ఏది ఇష్టం, ఏ రంగంలో నైపుణ్యం ఉందో తెలుసుకోవాలి. చివరిగా, ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం మాత్రమే కాకుండా, మనకు నచ్చిన రంగంలోనే ముందుకు వెళ్లడం మంచిది. ఆసక్తితో చదివితేనే విజయాన్ని సులభంగా సాధించవచ్చు. సరైన కోర్సు ఎంపికతో మంచి భవిష్యత్తు నిర్మించుకోవచ్చు.