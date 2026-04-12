Top Civil Engineering Colleges in India: సివిల్ ఇంజనీర్లకు డిమాండ్ ఉన్న కాలేజీలు ఏవి? ఎక్కడ చదివితే త్వరగా సెటిల్ అవ్వచ్చు?

Top Civil Engineering Colleges in India: సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది రోడ్లు, వంతెనలు, భవనాలు,  పెద్ద ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాన్ని బోధించే ఒక రంగం. మీకు డిజైన్, నిర్మాణం,  క్షేత్రస్థాయి పనులపై ఆసక్తి ఉంటే..  ఈ రంగం మీకు ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే మీరు సరైన కళాశాలను ఎంచుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం.  ఎందుకంటే అక్కడి నుంచే  మీ కెరీర్ ప్రారంభమవుతుంది. భారతదేశంలోని ఉత్తమ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల గురించి తెలుసుకుందాం. 
IIT మదర్సా : ఇంజనీరింగ్ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా.. ఐఐటి మద్రాస్ ఎల్లప్పుడూ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఇది NIRF ర్యాంకింగ్స్ 2025లో నెం. 1 ర్యాంకును కూడా కలిగి ఉంది . దీని ప్రయోగశాలలు,  పరిశోధనా సౌకర్యాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. మీరు స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా రవాణా రంగంలో రాణించాలనుకుంటే.. ఈ కాలేజీ బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది.

ఐఐటి మద్రాస్‌: భారతదేశంలోని అగ్రశ్రేణి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలలో ఒకటైన ఐఐటి మద్రాస్‌లో ప్రవేశం పొందాలంటే .. విద్యార్థులు జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. ఐఐటి మద్రాస్‌కు అద్భుతమైన ప్లేస్‌మెంట్ రికార్డు కూడా ఉంది. 2025 ప్లేస్‌మెంట్ సీజన్‌లో, అత్యధికంగా అందించిన ప్యాకేజీ సుమారుగా రూ. 4.3 కోట్లకు చేరుకుంది  .

ఐఐటి ఢిల్లీ : ఐఐటి ఢిల్లీ అద్భుతమైన అధ్యాపకులను, అధునాతన ప్రయోగశాలలను,  ఉత్తమమైన ప్లేస్‌మెంట్లను అందిస్తుంది. ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ 2025లో, ఐఐటి ఢిల్లీ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో 2వ ర్యాంకును పొందింది. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, జేపీ మోర్గాన్,  గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ వంటి అగ్రశ్రేణి కంపెనీలు దీని విద్యార్థులకు ప్లేస్‌మెంట్లను అందిస్తాయి.

ఐఐటి బొంబాయి : ఐఐటి బొంబాయిలో ప్రవేశానికి జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ ఉత్తీర్ణత సాధించడం అవసరం. 2023-24 ప్లేస్‌మెంట్ రికార్డుల ప్రకారం.. మొత్తం 1,650 మంది విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు లభించాయి. మొత్తం 1,979 మంది విద్యార్థులు ఉద్యోగ నియామకాలలో పాల్గొనగా, వారిలో సుమారు 22 మందికి రూ.1 కోటి ప్యాకేజీలు ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. సగటు సిటిసి జీతం రూ.23.50 లక్షలుగా ఉంది. 

ఐఐటి రూర్కీ : ఐఐటి రూర్కీలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు చేస్తే లక్షల్లో జీతం పక్కా ఉంటుంది. జేఈఈ మెయిన్ ద్వారా ప్రవేశాలు జరుగుతాయి. ఐఐటి రూర్కీ దాని నాణ్యమైన విద్య, అద్భుతమైన అధ్యాపకులు, ఆధునిక ప్రయోగశాలలు, ఉత్తమమైన ప్లేస్‌మెంట్‌లకు ప్రసిద్ధి చెందింది.  

ఇక్కడి హైడ్రాలిక్స్ .. భూకంప ఇంజనీరింగ్ విభాగం దేశంలోనే అత్యంత ఆధునికమైన వాటిలో ఒకటిగా ఉంది. డెలాయిట్, యాక్సెంచర్, కాగ్నిజెంట్, అదానీ, ఇండియన్ ఆయిల్,  వేదాంత వంటి అగ్రశ్రేణి కంపెనీలు ప్లేస్‌మెంట్లను అందిస్తాయి. 2025లో నమోదైన అత్యధిక ప్యాకేజీ రూ.2.4 మిలియన్లు ఉంటుంది.

ఎన్ఐటి ట్రిచీ  ఎన్ఐటి ట్రిచీ భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సాంకేతిక సంస్థలలో ఒకటిగా నిలిచింది. దేశంలోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఎన్ఐటిలలో దీని ప్లేస్‌మెంట్ రికార్డు కూడా ఒకటి. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కోసం ఈ కళాశాల ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇక్కడి ఫీజులు ఐఐటిల కంటే కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటాయి.   

