Indias Highest Earning Train: భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజు కొన్ని లక్షల మంది రైల్వే ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ప్రధానంగా తక్కువ ధరలోనే టికెట్ ధర ఉండటం వల్ల ఎక్కువ మంది ప్రయాణికుల ఎంపికయింది. భారతీయ రవాణా మార్గాల్లో ఇది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైంది. అయితే అత్యధిక సంపాదన అందిస్తున్న రైలు ఏదో మీకు తెలుసా? ఇది భారతీయ రైల్వే వ్యవస్థకే ఒక బంగారు బాతుగా పరిగణిస్తున్నారు. అయితే వందే భారత్, రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ అంటే మీరు పొరపాటు పడినట్లే..
భారత్లో వివిధ రకాల రైళ్లు ప్రతిరోజూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రీమియం సేవలతో ప్రయాణీకులకు మంచి అనుభవం అందిస్తుంది. అయితే ఎక్కువ శాతం మంది రైల్వే ని ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం సుదూర ప్రాంతాలను కూడా అత్యంత తక్కువ సమయంలోనే చేరుస్తుంది. టికెట్ ధరలు కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో ఎక్కువ మంది ఎంచుకుంటున్నారు.
సాధారణంగా వందే భారత్ రైలు టికెట్ ధర ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్లీపర్, ఫస్ట్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసి, థర్డ్ ఏసి బట్టి టికెట్ల ధరలు ఉంటాయి. అయితే భారతీయ రైల్వేకి అత్యధిక సంపాదన అందిస్తున్న రైల్వే ఏదో మీకు తెలుసా?
అది వందే భారత్, రాజధాని, శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ అనుకుంటే మీరు పొరపాటు పడినట్లే. సాధారణంగా ఇవి ప్రీమియం సర్వీస్ అందిస్తాయి. కాబట్టి ఎక్కువ శాతం అవే రైళ్లు ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నాయి అనుకుంటారు. కానీ రికార్డు బద్దలు కొట్టి మరి ఈ రైలు అత్యధికంగా సంపాదన ఇండియన్ రైల్వే కి అందిస్తోంది.
డాక్టర్ అంబేద్కర్ నగర్ ఎక్స్ప్రెస్. ఇది ఏడాదికి రూ.45.56 కోట్లు భారతీయ రైల్వేకి సంపాదన తెచ్చిపెడుతుంది. ఎక్కువ మంది రైలు ప్రయాణం చేయడం వల్ల మంచి ఆదాయం దీనికి లభిస్తుంది. ఇంతకుముందు దీనికి డాక్టర్ అంబేద్కర్ నగర్ -కామాఖ్య ప్రీమియం స్పెషల్ అనే పేరు ఉండేది.
ఈ రైలు వందే భారత్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ రికార్డును కూడా బీట్ చేసి కోట్లలో ఇండియన్ రైల్వేకు ఆదాయం అందిస్తోంది. 2025 డేటా చూస్తే కేఎస్ఆర్ బెంగళూరు నుంచి హజరత్ నిజాముద్దీన్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ అగ్రస్థానంలో ఉండేది.
ప్రస్తుతం రెండవ స్థానంలో ఖజరహో ఉదయపూర్ సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ ఏడాదికి రూ.39.98 కోట్లు సంపాదించగా.. ప్రయాగ రాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ రూ. 35.50 కోట్లతో మూడో స్థానంలో ఉంది. ప్రయాణికుల అభిరుచి ఆధారంగా ఈ రేట్లు ఆధారపడి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రయాణికులు సులభతర ప్రయాణానికి ఓటు వేస్తారు. అంతే కాదు వారు మెరుగైన కనెక్టివిటీ, మంచి ప్రయాణ అనుభవం కోసం రైలు ఎంచుకుంటారు. బ్రాండ్ వ్యాల్యూ చూసి ఎంపిక చేసుకోరు అని నిపుణులు అంచనా. ప్రస్తుతం భారతీయ రైల్వే ప్రీమియం హై స్పీడ్ ట్రైన్లు సర్వీసులు అందించే దిశగా కార్యాచరణ చేస్తోంది.