Best Btech Colleges: ఇంజనీరింగ్ చేయాలా? తెలంగాణలో టాప్ 10 బెస్ట్ కాలేజీలు ఇవే..!!

Top Engineering Colleges In Telangana 2026: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు వచ్చేశాయి. ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం ఉత్తీర్ణత 66.20 శాతంతో..ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఉత్తీర్ణత శాతం 70.58 శాతంతో మంచి ఫలితాలను సాధించారు విద్యార్థులు. ఇప్పుడు వారి ముందున్న ఒక ప్రశ్న. ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలి. చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ వైపు అడుగులు వేస్తుంటారు. అయితే వచ్చే నెల మొదటి వారంలో TG EAPCET (EAMCET) 2026 పరీక్షలు జరగనున్నాయి. అగ్రికల్చర్ & ఫార్మసీ పరీక్షలు మే 4, 5 తేదీల్లో, ఇంజనీరింగ్ పరీక్షలు మే 8, 9, 11 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు.
ఇప్పుడు విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ చేయాలా? అయితే ఏ కాలేజీ? బెస్ట్. తెలంగాణలో ఇంజనీరింగ్కు మంచి అవకాశాలు, టాప్ స్థాయి సంస్థలు, భారీ ప్లేస్మెంట్స్ ఉండటంతో ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది ఈ కోర్సును ఎంచుకుంటున్నారు. అయితే సరైన కాలేజీ ఎంపికే భవిష్యత్తును తమ నిర్ణయిస్తుంది. అందుకే తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మంచి పేరు తెచ్చుకున్న టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలను చూద్దాం.
ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ : దేశంలోని ప్రముఖ ఐఐటీల్లో ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ ఒకటి. రీసెర్చ్, ఇన్నోవేషన్, హై ప్యాకేజీ ప్లేస్ మెంట్స్ తో ముందు వరుసలో ఉంది.
ఇంటర్నేషన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్: ఐటీ, ఏఐ డేటా సైన్స్ రంగాల్లో టాప్ కాలేజీ ఇది. ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీల్లో ప్లేస్ మెంట్స్ పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వరంగల్: కోర్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచులకు ఈ కాలేజీ బెస్ట్. దేశవ్యాప్తంగా ఈ కాలేజీకి మంచి పేరుంది.
జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్: తెలంగాణలో ప్రముఖ ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయం ఇది. పెద్ద క్యాంపస్, మంచి అకడమిక్ స్ట్రక్చర్ ఈ యూనివర్సిటీ ప్రత్యేకత.
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్: దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన కాలేజీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. తక్కువ ఫీజుతో మంచి విద్యను అందించే సంస్థ ఇది.
చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ: ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో టాప్. ప్లేస్మెంట్స్, క్యాంపస్ లైఫ్ బలంగా ఉంటాయి.
వాసవి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్: డిసిప్లిన్, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్కు ప్రసిద్ధి. మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది.
VNR విజ్ఞాన జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ: సాఫ్ట్వేర్ ప్లేస్మెంట్స్లో మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్న కాలేజీ.
గోకరాజు రంగరాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ: మోడ్రన్ ల్యాబ్స్, ఇండస్ట్రీ కనెక్షన్స్తో స్టూడెంట్స్కు మంచి అవకాశాలు.
మహాత్మా గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ: స్టేబుల్ ప్లేస్మెంట్స్, మంచి అకడమిక్ ఫలితాలతో గుర్తింపు పొందింది.