SRH vs RCB: ఐపీఎల్-2026 సందడి మొదలైంది. తొలి మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. విరాట్ కోహ్లీ (69 నాటౌట్), దేవ్దత్ పడిక్కల్ (61) చెలరేగడంతో భారీ లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా ఛేదించిన ఆర్సీబీ.. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ను ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. అయితే బౌలింగ్లో వైఫల్యం, ఇంపార్టెంట్ క్యాచ్లు చేజార్చడం వంటివి సన్రైజర్స్ కొంపముంచాయి. మొత్తంగా SRH ఓటమికి గల 5 కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ తొలి మ్యాచ్లోనే ఆర్సీబీ తమ ఆటతో చెలరేగింది. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన ఈ పోరులో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఉంచిన 202 పరుగుల భారీ టార్గెట్ను ఆర్సీబీ మరో 4.2 ఓవర్లు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది. ఇక ఈ మ్యాచ్లో SRHకు ఎదురైన అతిపెద్ద దెబ్బ వారి రెగ్యులర్ కెప్టెన్, స్టార్ బౌలర్ ప్యాట్ కమిన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడం. కమిన్స్ లేకపోవడంతో హైదరాబాద్ బౌలింగ్ విభాగం పూర్తిగా అదుపు తప్పింది. బౌలర్లు ధారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకోవడంతో ఆర్సీబీ బ్యాటర్ల పని సులువైంది.
ఇక ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చిన దేవదత్ పడిక్కల్ ఆరంభం నుంచే SRH బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. ముఖ్యంగా డేవిడ్ పేన్ వేసిన 4వ ఓవర్లో పడిక్కల్ ఏకంగా 18 పరుగులు రాబట్టాడు. పడిక్కల్ కేవలం 21 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుని ఎస్ఆర్హెచ్ను ఓటమి అంచున నిలబెట్టాడు. పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి ఆర్సీబీ 75/1 స్కోరుతో బలమైన స్థితిలో నిలిచింది. పడిక్కల్ 26 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేసి SRH విజయావకాశాలను దెబ్బతీశాడు.
క్రికెట్లో ఒక్క క్యాచ్ డ్రాప్ చేసిన తరువాత భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. విరాట్ కోహ్లీ 29 పరుగుల వద్ద ఉన్నప్పుడు హర్షల్ పటేల్ బౌలింగ్లో లాంగ్ ఆన్ వద్ద హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఒక ఈజీ క్యాచ్ను వదిలేశాడు. ఈ మిస్టేక్ SRHకు చాలా ఖరీదైనదిగా మారింది. ఆ తర్వాత కోహ్లీ అద్భుతమైన షాట్లతో 34 బంతుల్లో 51 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. చివరి వరకు క్రీజులో ఉండి మ్యాచ్ను ముగించాడు.
అంతేకాకుండా SRH బౌలర్లు తమ అదుపు లేని బౌలింగ్తో భారీగా ఎక్స్ట్రాలు ఇచ్చారు. ఇషాన్ మలింగ వేసిన 12వ ఓవర్లో అయితే ఏకంగా నాలుగు వైడ్స్ పడ్డాయి. ఆ ఒక్క ఓవర్లోనే ఆర్సీబీకి 22 పరుగులు లభించాయి. అలాగే కీపర్ ఇషాన్ కిషన్ కూడా కొన్ని బైస్ ఇవ్వడం హైదరాబాద్ను మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టింది. కీలక సమయంలో నియంత్రణ కోల్పోవడం హైదరాబాద్ ఓటమికి ఒక ప్రధాన కారణం.
పడిక్కల్ ఔటైన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్.. SRH బౌలర్లకు ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. కేవలం 12 బంతుల్లోనే 31 పరుగులు సాధించి రన్ రేట్ను పెంచాడు. ఇందులో 3 సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లు ఉన్నాయి. పాటిదార్ ధాటికి హైదరాబాద్ బౌలర్లు తేలిపోయారు. మిడిల్ ఓవర్లలో పాటిదార్ ఆడిన మెరుపు ఇన్నింగ్స్ వల్ల ఆర్సీబీ లక్ష్యాన్ని 15.4 ఓవర్లలోనే చేరుకుంది.