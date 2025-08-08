Magnesium-rich foods: మెగ్నీషియం పుష్కలంగా అందించే ఆహార పదార్థాలు ఏవో తెలుసా..

Magnesium foods
మెదడు బాగా పనిచేయాలన్న, ఏకాగ్రత పెరగాలి అన్న, మంచి నిద్రపోవాలి అన్న.. శరీరానికి మెగ్నీషియం చాలా ముఖ్యం. మెగ్నీషియం పుష్కలంగా అందితేనే ఇవన్నీ సక్రమంగా జరుగుతాయి.. మరి అలాంటి మెగ్నీషియం ఎటువంటి పదార్థాల్లో మనకి లభిస్తుందో చూద్దాం..
గుమ్మడి గింజల్లో అధికంగా మెగ్నీషియం లభిస్తుంది. ఇందులో ఫైబర్ కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఈరోజు తినడం వల్ల ఎప్పటికీ మెగ్నీషియం లోపం రాదు.
డార్క్ చాక్లెట్స్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ తో పాటు.. మెగ్నీషియం కూడా ఎక్కువగా లభిస్తుంది. రోజుకి ఒక బిట్ డార్క్ చాక్లెట్ తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
నానబెట్టిన బాదం పప్పులు రోజు ఉదయాన్నే తినడం వల్ల శరీరానికి.. కావలసిన అంత మెగ్నీషియం అందుతుంది. రోజు ఉదయాన్నే రెండు నుంచి మూడు బాదం పప్పులు తింటే సరిపోతుంది.
పాలకూరలో మెగ్నీషియంతో పాటు విటమిన్స్, మినరల్స్ కూడా పుష్కలంగా లభిస్తాయి. వారానికి కనీసం మూడు రోజులు ఆకుకూర తినడం మంచిది.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా పైన చెప్పిన మెగ్నీషియం రిచ్ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల స్ట్రెస్ కూడా తగ్గుతుంది.