English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kidney Health : ఈ పదార్థాలు తింటే ఇక కిడ్నీ దేనికి పనికిరాదు..


Foods Effecting Kidney Health 
ప్రస్తుతం ఎంతోమంది కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉన్నారు. అయితే మనం తినే ఆహారాల్లో కొన్ని మనకు తెలియకుండానే చిన్నగా కిడ్నీ ని పాడుచేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పదార్థాలు తింటే ఇక కిడ్నీ దేనికి పనికిరాదు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు..
1 /5

మన శరీరంలో కిడ్నీ ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కిడ్నీ వల్ల మన శరీరంలో ఎన్నో పనులు జరుగుతాయి. అయితే మనం తెలియకుండా రోజు తింటున్న కొన్ని ఫుడ్స్ కిడ్నీ పూర్తిగా చెడిపోవడానికి దారితీస్తున్నాయి అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు..

2 /5

పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినే పదార్థం లేస్. అయితే లేస్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల అందులో ఉండే కెమికల్స్ కిడ్నీని పూర్తిగా చెడగొడుతాయి. కాబట్టి లేస్ బదులు సాధారణమైన ఆలు చిప్స్ తినడం మంచిది.

3 /5

కూల్ డ్రింక్స్ కి కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు అలానే కిడ్నీ సమస్య లేని వాళ్ళు కూడా దూరంగా ఉంటే ఎంతో ఉత్తమం. కిడ్నీని పాడు చెయ్యడంలో కూల్ డ్రింక్స్ ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అని చెబుతున్నాయి సర్వేలు. 

4 /5

క్యాన్సర్ స్టోర్ చేసిన పదార్థాలు.. పికిల్స్.. లేదా ఏవైనా స్నాక్స్ లాంటిది కూడా కిడ్నీని చెడగొడుతాయి. కాబట్టి చాలా రోజులు స్టోర్ చేసిన పదార్థాలు 

5 /5

చాలామంది చక్కెర బదులు ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్ వారిపై మంచిది అని దాన్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు.. అయితే కిడ్నీలకు ఎక్కువ డామేజ్ కలిగించేది ఇదేనంటూ సర్వేలో చెబుతున్నా.

Kidney health tips foods harmful for kidneys kidney damaging foods Artificial Sweetener Side Effects Kidney Disease Prevention

Next Gallery

PM Modi Pagdi: మరోసారి వార్తల్లో నిలిచిన మోదీ తలపాగా.. 12ఏళ్ల నుంచి ఆయన డ్రెస్సింగ్‌ ఎలా మారిందంటే?