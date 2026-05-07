Government Saving Schemes: ప్రభుత్వ గ్యారెంటీతో డబ్బు డబుల్.. ఈ స్కీమ్స్ గురించి తెలుసా?

Government Saving Schemes: ప్రస్తుతం చాలా మంది తమ సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని సేవ్ చేసి భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడులు పెట్టాలని భావిస్తున్నారు. అయితే స్టాక్ మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి వాటిలో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉండటంతో చాలామంది భయపడుతున్నారు. అలాంటి వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వ మద్దతుతో వచ్చే పోస్టాఫీస్ మరియు ఆర్బీఐ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్ మంచి ఎంపికగా మారుతున్నాయి. వీటిలో పెట్టుబడిపై గ్యారెంటీ రాబడులు లభిస్తాయి.
Post Office Scheme ముఖ్యంగా పోస్టాఫీస్ స్కీమ్స్లో సురక్షిత పెట్టుబడులతో పాటు మంచి వడ్డీ రేట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. చిన్న మొత్తాలతోనే పెట్టుబడి ప్రారంభించవచ్చు. అందులో ముఖ్యమైన పథకాలు సుకన్య సమృద్ధి యోజన, సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్, నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్, కిసాన్ వికాస్ పత్ర మరియు ఆర్బీఐ ఫ్లోటింగ్ రేట్ బాండ్.
Senior Citizen Saving Scheme సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ ప్రత్యేకంగా 60 ఏళ్లు పైబడిన వారి కోసం రూపొందించారు. ఇందులో ప్రస్తుతం 8.2 శాతం వరకు వడ్డీ లభిస్తోంది. కనీసం రూ.1000తో ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ప్రతి మూడు నెలలకు వడ్డీ డబ్బులు వస్తాయి.
Sukanya Samrudhi Yojana ఇక ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సుకన్య సమృద్ధి యోజనకు మంచి ఆదరణ ఉంది. 10 ఏళ్ల లోపు బాలికల పేరుతో ఖాతా తెరవవచ్చు. ఇందులో కూడా 8.2 శాతం వడ్డీ అందుతోంది. టాక్స్ ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి. సంవత్సరానికి కనీసం రూ.250 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.1.5 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేయవచ్చు.
NSC నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్ అంటే NSC కూడా సురక్షిత పెట్టుబడి పథకం. ఇందులో 7.7 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. ఐదేళ్ల కాలపరిమితితో ఈ స్కీమ్ పనిచేస్తుంది. కనీసం రూ.1000తో ప్రారంభించవచ్చు. గరిష్ఠ పరిమితి లేదు.
Kishan Vikas కిసాన్ వికాస్ పత్రలో పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బు సుమారు 115 నెలల్లో రెట్టింపు అవుతుంది. ఇందులో 7.5 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. ఎలాంటి మార్కెట్ రిస్క్ ఉండదు.అలాగే ఆర్బీఐ ఫ్లోటింగ్ రేట్ బాండ్లో ప్రస్తుతం 8.05 శాతం వడ్డీ అందుతోంది. బ్యాంక్ FDలతో పోలిస్తే ఇందులో ఎక్కువ రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని కాలపరిమితి ఏడేళ్లు.