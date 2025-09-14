Lose Belly Fat Tips: మీ పొట్ట ముందుకొచ్చి వేలాడుతుందా..?.. వెనక్కు నెట్టేసే సూపర్ సూప్స్ ఇవే.. ఎలా తాగాలంటే..?

Effective soups to reduce bellyfat: కొన్నిరకాల సూప్స్ తాగితే ముందుకు పొడుచుకు వచ్చిన బెల్లీ ఫ్యాట్ సైతం వెనక్కు వెళ్లిపోతుంది. ఈ క్రమంలో నిపుణులు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెబుతున్నారు.
ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది అధిక బరువుతో, బెల్లీ ఫ్యాట్ వంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా సమయ పాలన పాటించక పోవడం, ఇష్టమున్న సమయాల్లో తినడం, జంక్ ఫుడ్ లను ఎక్కువగా తినడం వల్ల బెల్లీ ఫ్యాట్తో పాటు ఇతర అనేక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.
తినేటైమ్ కు పడుకొవడం, పడుకునే టైమ్ కు తినడం వల్ల జీవలయలు పూర్తిగా మారిపోతున్నాయి. దీని ప్రభావం జీవక్రియలపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో చాలా మంది చిన్న వయసులోనే అతిగా లావైపోతున్నారు.బీపీ, షుగర్ వంటి అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో వీరంతా... జిమ్ లు, యోగాలు, వాకింగ్ లకు వెళ్లి తమ కొవ్వుకు కరిగించుకునేందుకు డబ్బులు ఇచ్చి మరీ అనేక కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో లభించే కొన్ని సూపర్ లు తాగడంద్వారా బెల్లీ ఫ్యాట్ పూర్తిగా కరిగిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
క్యారట్ సూప్. క్యారట్ ను ముక్కలుగా చేసి, మిక్స్ లో వేసి, దీనికి మిరియాలు మిక్స్ చేసి వేడి నీళ్లలో కల్పి ఆ సూప్ ను డైలీ తాగాలి. దీనిలో ఏ విటమిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అంతే కాకుండా.. క్యారెట్ లలో అన్నిరకాల విటమిన్ లు , మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీన్నివేడి నీళ్లలో వేసుకుని రోజు ఉదయం పరగడుపున తీసుకుంటే అధికబరువు క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ జ్యూస్ తాగిన కూడా ఎంతో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
టమాటా సూప్.. టమాటాల్లో లైకోపిన్ అనేక కారకం ఉంటుంది.దీనిలో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. టమానాలు ముక్కలుగా చేసుకుని మిక్సీలో తీసుకున్న తర్వాత దానిలో చిన్న మిర్చి ముక్కలు వేయాలి. ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, జీలకర్ర వేసి మరోసారి మిక్సీ చేయాలి. కొంచెం ఉప్పుకల్పి, వీటితో తయారు చేసిన సూప్ తాగితే అనవసర కొవ్వు కరిగిపోతుంది.
ఉసిరి సూప్.. ఉసిరిలో కూడా సిట్రిక్ ఆమ్లం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఉసిరిని చూర్ణం చేసి, దీనిలో లవంగం పొడి వేసి, వేడి నీళ్లలో వేసి తాగితే..ఎంత మోద్దు కొవ్వు అయిన కరిగిపోవాల్సిందే. దీన్ని రోజు పరగడుపున ఉదయంపూట తీసుకుంటే, బెల్లీ ఫ్యాట్, కొవ్వు కరిగిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఉసిరిలో శరీరంలో ఉండే చెడు పదార్థాల్ని బైటకు పంపే గుణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా రోజు క్రమం తప్పకుండా ఈ సూప్ లను డైలీ తాగితే.. నెలరోజుల్లోనే మంచి రిజల్ట్ కన్పిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.