Top Indian Instagram Influencers:ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా కేవలం వినోదం కోసం మాత్రమే కాదు. చాలా మందికి ఇది మంచి ఆదాయ వనరుగా కూడా మారింది. ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ వంటి వేదికల్లో నాణ్యమైన కంటెంట్ అందించే ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు ఒక్కో బ్రాండ్ ప్రచార పోస్టుతోనే లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, లైఫ్స్టైల్ రంగాల్లో పేరుపొందిన కొందరు భారతీయ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ల ఆదాయం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
Komal Pandey డిజిటల్ ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో ప్రముఖ పేరు కోమల్ పాండే. ఆమె ప్రత్యేకమైన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్, క్రియేటివ్ వీడియోలు, ఆకట్టుకునే ప్రెజెంటేషన్ వల్ల కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకుంది. మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం, ఒక బ్రాండ్తో చేసే ఇన్స్టాగ్రామ్ సహకారం కోసం ఆమె దాదాపు రూ.22 లక్షల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటుందని సమాచారం.
Ankush Bahuguna అంకుశ్ బహుగుణ కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన క్రియేటర్. మొదట కామెడీ వీడియోలతో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఆయన, తర్వాత పురుషుల బ్యూటీ, మేకప్ కంటెంట్పై దృష్టి పెట్టి కొత్త ట్రెండ్ను సృష్టించారు. ప్రస్తుతం ఒక స్పాన్సర్డ్ పోస్టుకు ఆయనకు దాదాపు రూ.10 లక్షల వరకు చెల్లిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Rida Tharana యువతలో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉన్న రిదా థరానా ఫ్యాషన్తో పాటు లైఫ్స్టైల్, సంబంధాలు, ఆత్మవిశ్వాసంపై వీడియోలు చేస్తూ మంచి గుర్తింపు పొందింది. ఆమె చేసే ఒక్కో బ్రాండ్ ప్రచార పోస్టుకు సుమారు రూ.8 లక్షల వరకు పారితోషికం లభిస్తుందని సమాచారం.
Nagma Mirajkar
నగ్మా మిరాజ్కర్ షార్ట్ వీడియోల ద్వారా కెరీర్ ప్రారంభించి, ప్రస్తుతం ట్రావెల్, ఫ్యాషన్, లైఫ్స్టైల్ కంటెంట్తో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. ఆమె ఒక్కో బ్రాండ్ పోస్టుకు సుమారు రూ.7.5 లక్షల వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
Shreya Jain బ్యూటీ, స్కిన్కేర్ రంగంలో విశ్వసనీయమైన రివ్యూలతో పేరు తెచ్చుకున్న శ్రేయా జైన్ కూడా ప్రముఖ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లలో ఒకరు. ఉత్పత్తులపై నిజాయితీగా అభిప్రాయాలు చెప్పడం వల్ల బ్రాండ్లు ఆమెను ఎక్కువగా ఎంపిక చేస్తున్నాయి. ఒక్కో ప్రచార పోస్టుకు దాదాపు రూ.4 లక్షల వరకు ఆమెకు చెల్లిస్తున్నట్లు సమాచారం.