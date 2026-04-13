English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
JEE Main 2026: టాప్ కాలేజీలో సీటు కావాలా? ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్‌లో అదరగొట్టిన టాప్-10 ఎన్ఐటీలు ఇవే..!!

JEE Main 2026 Admission: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థల్లో ఇంజనీరింగ్ చేయాలన్న కోరిక విద్యార్థులలో ఉంటుంది. అలాంటి వారికి జేఈఈమెయిన్ అనేది ప్రధాన ద్వారంగా నిలుస్తుంది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఏప్రిల్ 11న జేఈఈమెయిన్ సెషన్ 2 ప్రొవిజనల్ ఆన్సర్ కీ ని రిలీజ్ చేసింది. విద్యార్థులు తమ రెస్పాన్స్ షీట్ ఆధారంగా స్కోర్లను లెక్కిస్తున్నారు. త్వరలోనే సెషన్ 2 ఫలితాలతోపాటుగా ఆల్ ఇండియా ర్యాంకులను కూడా ప్రకటించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో  దేశంలో ప్రతిష్టాత్మక ఎన్ఐటీ కాలేజీలు ఏవో చూద్దాం.
1 /9

ఐఐటీల తర్వాత దేశంలోనే అత్యుత్తమ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలుగా నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ లు గుర్తింపు పొందాయి. కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో ఉండే ఈ సంస్థల్లో అద్భుతమైన మౌలిక సదుపాయాలు, మౌలిక సౌకర్యాలుయ భారీ ప్లేస్‌మెంట్స్  ఇందులో లభిస్తాయి.

2 /9

కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన  నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ 2025 ఆధారంగా దేశంలోని టాప్-10 ఎన్ఐటీల జాబితా ఇక్కడ ఉంది. విద్యార్థులు తమ కాలేజీ ఎంపికలో ఈ ర్యాంకింగ్స్‌కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

3 /9

ఎన్ఐటీ - NIT తిరుచిరాపల్లి  NIT తిరుచిరాపల్లి (తమిళనాడు) దేశంలోని అన్ని ఎన్ఐటీల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఓవరాల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఈ కాలేజీకి NIRF 2025లో 9వ ర్యాంకు లభించింది. బెస్ట్ అకడమిక్స్ మరియు ప్లేస్‌మెంట్స్‌కు ఇది ప్రసిద్ధి.

4 /9

 NIT రూర్కెలా - ఒడిశా రెండవ స్థానంలో NIT రూర్కెలా (ఒడిశా) నిలిచింది. NIRF 2025 ర్యాంకింగ్స్‌లో ఈ కాలేజీకి 13వ ర్యాంకు దక్కింది. భారీ క్యాంపస్, అధునాతన రీసెర్చ్ సౌకర్యాలు ఈ కాలేజీ ప్రత్యేకత.

5 /9

  NIT కర్ణాటక (సూరత్కల్)   NIT కర్ణాటక, సూరత్కల్ మూడవ స్థానంలో ఉంది. NIRF 2025 ర్యాంకింగ్స్‌లో ఇది 17వ స్థానంలో నిలిచింది. బీచ్ ఒడ్డున ఉండే ఈ క్యాంపస్ దేశంలోనే అత్యంత అందమైన క్యాంపస్‌లలో ఒకటిగా పేరుపొందింది.

6 /9

 తెలంగాణాలోని NIT వరంగల్  తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి NIT వరంగల్ (తెలంగాణ) దేశంలోనే 5వ బెస్ట్ ఎన్ఐటీగా గుర్తింపు పొందింది. NIRF 2025 ర్యాంకింగ్స్‌లో ఇది 28వ స్థానంలో నిలిచింది. అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ ప్లేస్‌మెంట్స్ ఈ కాలేజీకి ప్లస్ పాయింట్.  

7 /9

  టాప్-10లో నిలిచిన మిగిలిన కాలేజీల వివరాలు: NIT కాలికట్ (కేరళ) - NIRF 21 MNIT జైపూర్ (రాజస్థాన్) - NIRF 42 VNIT నాగ్‌పూర్ (మహారాష్ట్ర) - NIRF 44 NIT దుర్గాపూర్ (పశ్చిమ బెంగాల్) - NIRF 49 NIT సిల్చార్ (అస్సాం) - NIRF 50

8 /9

జేఈఈ మెయిన్ ఫలితాల తర్వాత, దేశంలోని ఎన్ఐటీలు  ట్రిపుల్ ఐటీల్లో ప్రవేశం కోసం JoSAA (Joint Seat Allocation Authority) ద్వారా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. విద్యార్థులు సాధించిన ర్యాంకులు  వారు ఎంచుకున్న కాలేజీల ప్రాధాన్యత ఆధారంగా సీట్లు కేటాయిస్తారు.

9 /9

జేఈఈ మెయిన్ అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు దేశంలోని ఐఐటీ (IIT)ల్లో సీటు కోసం నిర్వహించే జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్షకు కూడా హాజరయ్యే అవకాశం లభిస్తుంది. కాబట్టి జేఈఈ మెయిన్ కేవలం ఎన్ఐటీల కోసమే కాకుండా ఐఐటీల ప్రవేశానికి కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

Next Gallery

