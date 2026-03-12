English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Top oil exporters: ఈ 5 దేశాలు చమురు అమ్మకాల్లో టాప్.. వీళ్లకి డబ్బే డబ్బు..!!

Top oil exporters: ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్‌లో చమురు ఎగుమతులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. వివిధ దేశాలు తమ చమురు నిల్వలు.. ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ప్రపంచానికి పెద్ద మొత్తంలో ముడి చమురును సరఫరా చేస్తున్నాయి. వరల్డ్ పాపులేషన్ రివ్యూ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం ప్రపంచంలో చమురు ఎగుమతుల్లో కొన్ని దేశాలు అగ్రస్థానాల్లో నిలిచాయి.
 
మొదటి స్థానంలో సౌదీ అరేబియా ఉంది. ఈ దేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు ఎగుమతిదారుగా గుర్తింపు పొందింది. రోజుకు సుమారు 6 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురును ప్రపంచ మార్కెట్‌కు పంపిస్తోంది. సౌదీ అరేబియాలో భారీ చమురు నిల్వలు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ దాదాపు 268.5 బిలియన్ బ్యారెళ్ల వరకు చమురు నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

దీనికి తరువాతి స్థానంలో రష్యా ఉంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుల్లో రష్యా ఒకటి. 2024 గణాంకాల ప్రకారం రష్యా రోజుకు సుమారు 4.5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును ఎగుమతి చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇండియా, చైనా రష్యా చమురుకు ప్రధాన కొనుగోలుదారులుగా ఉన్నాయి. రష్యా వద్ద దాదాపు 80 బిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా.

మూడవ స్థానంలో అమెరికా ఉంది. అమెరికా రోజుకు సుమారు 4.1 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురును ప్రపంచ మార్కెట్‌కు ఎగుమతి చేస్తోంది. ఈ దేశంలో దాదాపు 44 బిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలు ఉన్నాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.  

నాలుగో స్థానంలో కెనడా ఉంది. కెనడా రోజుకు సుమారు 3.6 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును ఎగుమతి చేస్తోంది. ఈ దేశం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలు కలిగిన దేశాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. అక్కడ 163 నుండి 171 బిలియన్ బ్యారెళ్ల వరకు చమురు నిల్వలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు.  

ఐదవ స్థానంలో అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఉంది. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ రోజుకు దాదాపు 2.7 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును ప్రపంచ మార్కెట్‌కు సరఫరా చేస్తోంది. ఈ దేశంలో సుమారు 111 నుండి 113 బిలియన్ బ్యారెళ్ల వరకు చమురు నిల్వలు ఉన్నాయని అంచనా.

 ఈ 5 దేశాలు ప్రపంచ చమురు మార్కెట్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ అనేక దేశాల ఇంధన అవసరాలను తీర్చడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.  

