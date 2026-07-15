/నవ్వులతో కోట్ల సామ్రాజ్యం.. టాప్ రిచెస్ట్ కమెడియన్స్ వీరే..!

Indian Comedians Net Worth: 'నవ్వడం భోగం.. నవ్వించడం యోగం.. నవ్వకపోవడం రోగం' అని ఎప్పుడో చెప్పారు మన పెద్దలు.. ఇక సినిమాల్లో కామెడీ సరిగా లేకపోతే ప్రేక్షకులు ఆదరించడం కష్టమే. కొందరు నటులు తెరపై కనిపిస్తే చాలు పెదాలపై నవ్వులు ఇట్టే వచ్చేస్తాయి. బాలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ వరకు ఎందరో కమెడియన్లు ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ నటన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన టాప్ కమెడియన్ల నికర ఆస్తుల (Net Worth) వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో టాప్ ప్లేస్లో టాలీవుడ్ లెజెండరీ హాస్యనటుడు బ్రహ్మానందం అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. వెయ్యికి పైగా సినిమాల్లో నటించి గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించిన ఈ నవ్వుల నవాబు నికర ఆస్తి విలువ దాదాపు 500 కోట్ల రూపాయలుగా అంచనా. దశాబ్దాలుగా సినిమా రెమ్యూనరేషన్లతో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఆయనను ఇండియాలోనే అత్యంత ధనవంతుడైన కమెడియన్గా నిలబెట్టాయి. అంతేకాకుండా యాడ్స్ ద్వారా కూడా ఆయన బాగానే సంపాదిస్తున్నారు.
టెలివిజన్ టాక్ షోల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కపిల్ శర్మ.. ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లలోనూ సత్తా చాటుతున్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్లో ఒక్కో షోకు రూ.5 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న కపిల్.. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, వరల్డ్ టూర్ల ద్వారా దాదాపు రూ.300 కోట్ల సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు.
బాలీవుడ్ నవ్వుల చక్రవర్తి జానీ లీవర్ సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో ఎన్నో ఐకానిక్ పాత్రలు పోషించారు. వందలాది సినిమాల్లో నటించిన ఈ సీనియర్ నటుడి ఆస్తి విలువ ప్రస్తుతం రూ.250 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.
యూట్యూబ్, డిజిటల్ స్పేస్ ద్వారా సంచలనం సృష్టిస్తున్నారు యువ స్టాండప్ కమెడియన్ సమయ్ రైనా. రీసెంట్గా 'ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్' షోతో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు. లైవ్ షోలు, ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్స్, డిజిటల్ కంటెంట్ ద్వారా అతని ఆస్తి విలువ రూ.150 కోట్ల నుంచి రూ.215 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
'బీబీ కీ వైన్స్' (BB Ki Vines) యూట్యూబ్ ఛానెల్తో కెరీర్ ప్రారంభించి.. ప్రస్తుతం నటుడిగా, వెబ్ సిరీస్ మేకర్గా ఎదిగిన భువన్ బామ్ నికర ఆస్తి విలువ దాదాపు రూ.122 కోట్లు. యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ల విభాగంలో అత్యధిక సంపాదన కలిగిన వారిలో ఈయన ఒకరు.
గ్లోబల్ స్థాయిలో స్టాండప్ కామెడీ షోలు చేస్తూ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వీర్ దాస్.. అలాగే బాలీవుడ్లో తనదైన బాడీ లాంగ్వేజ్తో నవ్వించే రాజ్పాల్ యాదవ్.. ఇద్దరి ఆస్తుల విలువ కూడా తలా రూ. 80 కోట్ల వరకు ఉంటుందని సమాచారం.
టెలివిజన్ రియాలిటీ షోలు, విభిన్నమైన గెటప్పులతో బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించే కృష్ణ అభిషేక్ సుమారు రూ.50 కోట్ల నెట్ వర్త్తో ఈ టాప్లో కొనసాగుతున్నారు. సినిమాలు మాత్రమే కాకుండా యూట్యూబ్, ఓటీటీ, లైవ్ స్టాండప్ షోల విస్తృతి పెరగడం వల్లే కామెడీ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఈ స్థాయిలో సంపాదన సాధ్యమవుతోందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.