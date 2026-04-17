Smart Air Cooler: ఇక ఏసీ అవసరమే లేదు.. తక్కువ ఖర్చులో ఏసీ ఫీల్....ఈ స్మార్ట్ కూలర్ గురించి తెలుసా?

Smart Air Cooler:వేసవికాలం వచ్చేసింది అంటే మొదట గుర్తుకు వచ్చే సమస్య వేడి. ఈ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి చాలా మంది ఎయిర్ కూలర్లను వాడుతుంటారు. కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్లో కొత్తగా వచ్చిన స్మార్ట్ కూలర్లు సాధారణ కూలర్లతో పోలిస్తే చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా FASTRON స్మార్ట్ ఎయిర్ కూలర్ అనే మోడల్, ఏసీలా అనిపించే ఫీచర్లతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ కూలర్లో ఉన్న ముఖ్యమైన ఫీచర్లు ఏంటో సులభంగా తెలుసుకుందాం.
ఈ కూలర్లో హై ఎయిర్ డెలివరీ సిస్టమ్ ఉంది. దీని వల్ల గాలి వేగంగా గదిలోకి పాకుతుంది. కొద్ది నిమిషాల్లోనే గది చల్లగా మారుతుంది. 3 స్పీడ్ ఆప్షన్లు ఉండటం వల్ల అవసరానికి అనుగుణంగా గాలి వేగాన్ని మార్చుకోవచ్చు. అలాగే ఆటో స్వింగ్ ఫీచర్ వల్ల గాలి ఒకే దిశలో కాకుండా అన్ని వైపులా వ్యాపిస్తుంది. అందువల్ల గదిలో ప్రతి మూల కూడా చల్లగా ఉంటుంది. బెడ్రూమ్, హాల్, చిన్న ఆఫీస్ గదులకు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ కూలర్లో ఉన్న ఫౌంటెన్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఇందులో నీరు కూలింగ్ ప్యాడ్స్పై సమానంగా పాకేలా డిజైన్ చేశారు. దీనివల్ల గాలి మరింత చల్లగా మారుతుంది. వేసవిలో అధిక వేడి ఉన్న రోజుల్లో కూడా మంచి కూలింగ్ ఇస్తుంది. అదనంగా టాప్ ఐస్ చాంబర్ కూడా ఉంది. ఇందులో ఐస్ ముక్కలు పెడితే గాలి ఇంకా చల్లగా వస్తుంది.
సాధారణంగా కూలర్లలో నాబ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. కానీ ఈ స్మార్ట్ కూలర్లో రిమోట్ కంట్రోల్తో పాటు టచ్ ప్యానెల్ కూడా ఉంది. దూరంలో కూర్చొని కూడా కూలర్ సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవచ్చు. స్పీడ్, స్వింగ్ వంటి ఫీచర్లను సులభంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. టచ్ స్క్రీన్ వల్ల కూలర్కు ఆధునిక లుక్ కూడా వస్తుంది. ఇది కొత్త తరహా ఇళ్లకు బాగా సరిపోతుంది.
ఈ కూలర్లో LED డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది. గది ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉందో ఇది చూపిస్తుంది. అందువల్ల అవసరాన్ని బట్టి కూలింగ్ను సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. ఇది యూజర్కు మరింత సౌకర్యం ఇస్తుంది. కూలర్ డిజైన్ కూడా స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
ఈ కూలర్ కేవలం 100 వాట్స్ విద్యుత్ మాత్రమే వినియోగిస్తుంది. అంటే విద్యుత్ బిల్లు ఎక్కువగా రాదు. 36 లీటర్ల నీటి ట్యాంక్ ఉండటం వల్ల ఎక్కువసేపు నీరు నింపాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది ఇన్వర్టర్తో కూడా పని చేస్తుంది కాబట్టి కరెంట్ పోయినా కూలింగ్ ఆగదు. శబ్దం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కూలర్ పోర్టబుల్ డిజైన్తో ఉంటుంది. గది నుంచి గదికి సులభంగా మార్చుకోవచ్చు. ఇంట్లో కానీ, ఆఫీసులో కానీ ఉపయోగించడానికి ఇది చాలా అనుకూలం.