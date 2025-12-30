Telugu Actors Married in 2025: 2025 లో పెళ్లి చేసుకున్న తెలుగు నటులు వీళ్లే..!

Telugu Actors Marriage 2025: 2025 సంవత్సరం సినిమా రంగంలో పెళ్లిళ్ల సందడితో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, బుల్లితెర రంగాలకు చెందిన పలువురు సెలబ్రిటీలు ఈ ఏడాది వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. కొన్ని పెళ్లిళ్లు కుటుంబ సభ్యులు కుదిర్చినవైతే..మరికొన్ని.. ఎన్నో…సంవత్సరాల ప్రేమ తర్వాత జరిగినవిగా నిలిచాయి.
టాలీవుడ్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని తన జీవిత భాగస్వామి జైనబ్ తో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అక్కినేని కుటుంబంలో ఈ పెళ్లి పెద్ద పండుగలా జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు..సన్నిహితుల మధ్య ఘనంగా ఈ వేడుక జరిగింది.
చిన్నారి పెళ్లికూతురుగా గుర్తింపు పొందిన అవిక గోర్ తన దీర్ఘకాల ప్రియుడు Milind Chandwaniను వివాహం చేసుకున్నారు. ఐదేళ్ల ప్రేమ తర్వాత వీరి పెళ్లి జరిగింది. చాలా సింపుల్గా జరిగిన ఈ వేడుక అభిమానులకు నచ్చింది.
యువ హీరో నితిన్ తన ప్రేయసి శివానిను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ పెళ్లికి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
హీరో నారా రోహిత్ నటి శిరీష లీలాను పెళ్లి చేసుకున్నారు. కలిసి సినిమా చేసిన సమయంలో.. ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారింది.
సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగుంజ్ తన ప్రేయసి హరిణ్య రెడ్డిని వివాహం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ పెళ్లికి ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఆయన జీవితం లోని మరో కొత్త అధ్యాయంగా ఈ పెళ్లి నిలిచింది.
నటి సమంత దర్శకుడు రాజ్ ను వివాహం చేసుకున్నారు. చాలా సింపుల్గా, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో ఈ పెళ్లి జరిగింది. ఏడాది చివర్లో ఈ వివాహం సమంత అభిమానులు ఆనందాన్ని తీసుకొచ్చింది.