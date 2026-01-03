English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Top Heroine: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

Top Heroine: 90వ దశకంలో తన సినిమాలతో ఓ ఊపు ఊపిన కథానాయిక. అంతేకాదు తెలుగు సహా దక్షిణాది, ఉత్తరాది సహా ప్యాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులను తన నటన కంటే ఒంపు సొంపులతో ఆకట్టుకున్న నటి. దాదాపు 8 భాషల్లో టాప్ హీరోయిన్ గా నటించి మెప్పించింది. ఇక పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పేసింది. ఆమెనే ఒకప్పటి కథానాయిక రంభ. ప్రస్తుతం ఈమె ఆస్తుల గురించి తెలిస్తే ఆశ్యర్యపోవాల్సిందే. 
Rambha : 90లలో రంభ యూత్  కలల రాణిగా గ్లామర్ కథానాయికగా తన కంటూ సెపరేట్ ఐడెండిటీ తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు తెలుగులో ఇవివి సత్యనారాయణ డైరెక్షన్ లో  రాజేంద్ర ప్రసాద్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘ఆ ఒక్కటీ అడక్కు’ సినిమాతో కథానాయికగా పరిచయమైంది. కానీ ఫస్ట్ రిలీజైన చిత్రం మలయాళంలో తెరకెక్కిన ‘సర్గమ్’మూవీ.  

ఇక తమిళంలో 1993లో ప్రభు  నటించిన ‘ఉళవన్’ సినిమాతో ఆమె తమిళ సినిమాల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ‘ఉల్లతై అల్లిత’తో పాటు అరుణాచలం సినిమాల్లో రజనీకాంత్ సరసన నటించి మెప్పించింది. 

ఈమె కేవలం తెలుగులోనే  కాదు హిందీ, కన్నడ,బెంగాలీ, మలయాళం, తమిళం, భోజ్ పురి, ఇంగ్లీష్ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది.  తెలుగులో సీనియర్ స్టార్స్ అయిన బాలకృష్ణతో ..‘భైరవ ద్వీపం’, మాతో పెట్టుకోకు, వెంకటేష్.. ముద్దుల ప్రియుడు, చిరంజీవితో ‘అల్లుడా మజాకా’,  హిట్లర్, బావగారూ బాగున్నారా, ఇద్దరు మిత్రులు,  నాగార్జునతో ‘హలో బ్రదర్’లో ఓ పాటలో నటించింది.  అంతేకాదు హిందీలో మిథున్ చక్రబర్తి, అక్షయ్ కుమార్, సల్మాన్, వంటి హీరోల సరసన యాక్ట్ చేసి మెప్పించింది. 

అప్పట్లో రంభ అంటే గ్లామర్ ప్లస్ గ్రేస్ ఫుల్ డాన్సర్ గా పేరు సంపాదించుకుంది. అప్పట్లో రంభ స్టెప్పుల కోసం థియేటర్స్ కు వచ్చే ప్రేక్షకులు ఉండేవారు. ఇక 2010 పెళ్లి చేసుకొని చిత్ర పరిశ్రమకు దూరమైంది. ఈమె చివరిగా తమిళ చిత్రం ‘పెన్ సింగం’లో నటించింది. రంభ కెనడియన్ వ్యాపారవేత్తను వివాహం చేసుకుని, తరువాత విదేశాలకు వెళ్లిపోయింది. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు.

తాజాగా ఓ నిర్మాత రంభ గురించి మాట్లాడిన మాటలు వైరల్ అయ్యాయి. రంభ భర్త పెద్ద వ్యాపారవేత్త అని, ప్రస్తుతం రంభ రూ. 2000 కోట్లకు అధిపతి. అంతేకాదు త్వరలో రంభ రీ ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. రంభ భర్తకు  మొత్తం 5 కంపెనీలున్నాయట. వాటిలో ఒకదానికి ఆయన రంభ పేరు పెట్టారు. కొన్ని కంపెనీలు చెన్నై, హైదరాబాద్ లో కూడా పనిచేస్తున్నాయట. ఏది ఏమైనా ఇన్ని వేల కోట్లకు అధిపతి అయిన సినిమా ప్యాషన్ తో మళ్లీ రీ ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతున్నట్టు సమాచారం.

