/Save Petrol Tips: పెట్రోల్, డీజిల్ ఖర్చు తగ్గించుకోవాలా.. కారు, స్కూటీ ఉన్నవాళ్లు ఇలా చేస్తే ఖర్చు తగ్గుతుంది!

ఇంధన పొదుపు చిట్కాలు
Save Petrol Tips:దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. మరోపక్క ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొనాలంటే కూడా ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. దీంతో చాలా మంది ఇప్పటికీ బైక్లు, స్కూటర్లు వాడుతున్నారు. అయితే కొన్ని చిన్న చిన్న అలవాట్లు మార్చుకుంటే పెట్రోల్ ఖర్చును చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చాలా మంది బైక్ లేదా స్కూటర్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే వేగంగా యాక్సిలేటర్ ఇస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల పెట్రోల్ ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది. కాబట్టి వాహనాన్ని నెమ్మదిగా స్పీడ్ పెంచుతూ డ్రైవ్ చేయడం మంచిది.
టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే ఇంజిన్పై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీంతో మైలేజ్ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి వారానికి ఒకసారి అయినా టైర్ ప్రెజర్ చెక్ చేయించుకోవాలి. సరైన గాలి ఉంటే పెట్రోల్ ఖర్చు తగ్గుతుంది.
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర ఎక్కువ సమయం ఆగాల్సి వస్తే ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయడం మంచిది. చాలా మంది ఇంజిన్ ఆన్లోనే ఉంచేస్తారు. దీని వల్ల తెలియకుండానే పెట్రోల్ వృథా అవుతుంది.
ఎక్కువ స్పీడ్లో వెళ్లడం వల్ల కూడా మైలేజ్ తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగం మధ్యలో వెళ్తే ఎక్కువ మైలేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అవసరం లేకుండా రేసింగ్ చేయకపోవడం మంచిది.
బైక్ లేదా స్కూటర్ను సమయానికి సర్వీస్ చేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇంజిన్ ఆయిల్, ఎయిర్ ఫిల్టర్, స్పార్క్ ప్లగ్ సరిగా లేకపోతే పెట్రోల్ ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది. రెగ్యులర్ సర్వీస్ వల్ల మైలేజ్ మెరుగుపడుతుంది.
వాహనంపై అవసరం లేని బరువు తీసుకెళ్లడం కూడా పెట్రోల్ వినియోగాన్ని పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా స్కూటర్లలో ఎక్కువ సామాను పెట్టుకుంటే ఇంధనం ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది.
చాలా మంది తక్కువ ధర కోసం నాణ్యత లేని పెట్రోల్ బంక్లలో ఇంధనం పోయించుకుంటారు. కానీ మంచి నాణ్యత ఉన్న పెట్రోల్ వాడితే ఇంజిన్ పనితీరు మెరుగుపడి మైలేజ్ కూడా పెరుగుతుంది.