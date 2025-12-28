Year End 2025: 2025లో పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటైనా టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఎవరో తెలుసా..?

Star Couple Who Got Married In The Year 2025: ప్రతీ సంవత్సరం లాగానే 2025 కూడా చాలా స్పెషల్గా గడిచింది. కొంతమందికి తమ జీవితంలో మరిచిపోలేని ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను ఇచ్చింది. అందులో ముఖ్యంగా పెళ్లి అనేది చాలా ప్రత్యేకం. మరి అలాంటి ప్రత్యేకమైన ప్రయాణాన్ని 2025లో చాలా మంది స్టార్ హీరో, హీరోయిన్స్ మొదలుపెట్టారు. మరి వారెవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హీరో అఖిల్-జైనబ్: టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున రెండో కొడుకు అఖిల్ అక్కినేని ఈ ఏడాదే పెళ్లి చేసుకున్నాడు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న తన ప్రియురాలు జైనబ్తో కలిసి ఏడడుగులు వేశాడు. జూన్ 6వ తేదీన వీరి పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది.
హీరోయిన్ సమంత-డైరెక్టర్ రాజ్: స్టార్ బ్యూటీ సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఇద్దరు అఫీషియల్గా డిసెంబర్ 1న పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి పెళ్లి కోయంబత్తూరులో ఈషా సెంటర్లో అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరిగింది. ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే, ఈ ఇద్దరికీ ఇది రెండో పెళ్లే.
హీరో నారా రోహిత్-నటి శిరీష: టాలీవుడ్ హీరో నారా రోహిత్, హీరోయిన్ శిరీషతో కలిసి అక్టోబర్ 30న కొత్త జీవితం ప్రారంభించాడు. నారా రోహిత్ హీరోగా నటించిన ప్రతినిధి 2 సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించింది శిరీష. అప్పటి నుంచే వీరి మధ్య ప్రేమ మొదలైంది. పెద్దల అనుమతితో పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.
సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్-హరిణ్య రెడ్డి: ఓల్డ్ సిటీ నుంచి ఆస్కార్ వరకు ఎదిగిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కూడా ఈ ఏడాదే పెళ్లి చేసుకున్నాడు. నవంబర్ 27న తన ప్రియురాలు హరిణ్య రెడ్డి మెడలో మూడుముళ్లు వేసి వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టాడు.
అవికా గోర్-మిలింద్ చంద్వానీ: చిన్నారి పెళ్లికూతురు నటి అవికా గోర్ కూడా ఈ ఇయర్ పెళ్లి చేసుకుంది. చాలా కాలంగా రిలేషన్లో ఉంటున్న తన ప్రియుడు మిలింద్ చంద్వానీతో సెప్టెంబర్ 30న ఈ అమ్మడు ఏడూ అడుగులు వేసింది.