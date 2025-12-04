Juices: ఈ కూరగాయ జ్యూస్‌ తాగితే.. బరువు ఈజీగా తగ్గిపోతారు..!

Veggies Juices For weight Loss: కూరగాయలు ఆరోగ్యకరమైనవి.. ఇందులో కొవ్వులు తక్కువగా ఉంటాయి. మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాలు అందుతాయి. అయితే జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మన శరీరంలో విష పదార్థాలు బయటకు వెళ్లాలంటే కూరగాయలు తీసుకోవాలి. అయితే ఈ కూరగాయతో తయారు చేసిన జ్యూస్ ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల మెటబాలిజం రేటు పెరుగుతుంది. బరువు కూడా సులభంగా తగ్గిపోతారు.
వెజిటేబుల్ జ్యూస్ మెటబాలిజం రేటును పెంచుతూ సీజనల్ జబ్బులకు చెక్ పెట్టే ఈ జ్యూసులు తాగితే జీర్ణ ఆరోగ్యంతో పాటు బరువు కూడా సులభంగా తగ్గిపోతారు. ఇది తక్షణ శక్తి కూడా అందిస్తుంది.
కీరదోసకాయతో చేసిన పుదీనా కలిపి తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో విష పదార్థాలు బయటికి వెళ్లిపోయి వెయిట్ లాస్ అవుతారు. అదే కాదు టాక్సిన్స్ కూడా బయటకు వెళ్లిన తర్వాత కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.జ
బీట్రూట్ తో తయారు చేసిన జ్యూస్ క్యారెట్ యాడ్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల ఇందులోని ఫైబర్, విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కడుపునిండా ఎక్కువ సమయం పాటు కల్పిస్తుంది. త్వరగా బరువు తగ్గిపోతారు.
టమాటా, నిమ్మకాయ రసం కలిపిన జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల బరువు ఈజీగా తగ్గిపోతారు. ఇందులో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పుష్కలంగా ఉండే టమాటా తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యాట్ కూడా కరిగిపోతుంది. అంతేకాదు ఇమ్యూనిటీ స్థాయిలు కూడా బలపడతాయి. రోజు టమాటా నిమ్మరసం తీసుకోవాలి
పాలకూర జ్యూసు ఉసిరి రసం కలిపి తీసుకుంటే మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్ సి ఉంటుంది. పోషకాలకు పవర్ హౌస్ ఇది మెటబాలిజం రేటును పెంచుతుంది. కడుపు నిండిన అనుభూతిని కల్పిస్తుంది. అంతేకాదు బరువు ఈజీగా తగ్గిపోతారు. క్యాలరీలు కూడా తగ్గిపోతాయి.