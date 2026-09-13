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Vinayaka Chavithi: విఘ్నాలు తొలగించి విజయాలు అందించే వినాయకుడు.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండి..!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 13, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:08 PM IST

Vinayaka Chavithi:వినాయక చవితి హిందువులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగ. వినాయకుడిని విఘ్నాలను తొలగించే దేవుడిగా, జ్ఞానం మరియు విజయానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజున వినాయక చవితిని జరుపుకుంటారు. 2026లో కూడా ఈ పండుగను దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకోనున్నారు.

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గణేష్ చతుర్థి 2026

వినాయక చవితి రోజున ఇంటిని శుభ్రం చేసి, వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తారు. పూలతో అలంకరించి, పూజలు చేస్తారు. వినాయకుడికి ఉండ్రాళ్లు, కుడుములు, మోదకాలు వంటి నైవేద్యాలను సమర్పిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులు కలిసి పూజ చేయడం వల్ల ఇంట్లో ఆనందం, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.  

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వినాయక చవితి సందేశాలు

వినాయకుడి పూజలో ముఖ్యమైన సందేశం ఏమిటంటే మన జీవితంలో ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలి. జ్ఞానం, మంచి ఆలోచనలు, కష్టపడి పనిచేసే గుణం ఉంటే విజయాన్ని సాధించవచ్చు. పిల్లలకు చదువులో మంచి ఫలితాలు రావాలని, కుటుంబ సభ్యులకు ఆరోగ్యం, ఆనందం కలగాలని ఈ పండుగ సందర్భంగా ప్రార్థిస్తారు.  

Vinayaka Chavithi quotes3/5

వినాయక చవితి కోట్స్

వినాయక చవితి సందర్భంగా పర్యావరణాన్ని కూడా కాపాడాలి. మట్టి వినాయక విగ్రహాలను ఉపయోగించడం, సహజమైన పూలతో అలంకరించడం, ప్లాస్టిక్‌ను తగ్గించడం ద్వారా ప్రకృతికి మేలు చేయవచ్చు. పండుగను భక్తితో పాటు బాధ్యతగా జరుపుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం.  

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వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

వినాయక చవితి 2026 శుభాకాంక్షలు “విఘ్నాలను తొలగించి, విజయాలను అందించే వినాయకుడి ఆశీస్సులు మీ కుటుంబంపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. మీ జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం నిండాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!” “గణపతి బప్పా మోరియా! మీ ప్రతి మంచి కోరిక నెరవేరాలని, ప్రతి అడుగులో విజయం మీకు తోడుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.” “వినాయకుడి ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలోని అన్ని విఘ్నాలు తొలగిపోయి, కొత్త ఆశలు మరియు కొత్త విజయాలకు మార్గం ఏర్పడాలి. హ్యాపీ వినాయక చవితి 2026!”

Ganesh Chaturthi 20265/5

వినాయక చవితి 2026

“జ్ఞానానికి ప్రతీక అయిన గణేశుడు మీకు మంచి ఆలోచనలు, ధైర్యం, విజయం ప్రసాదించాలి. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!” ఈ వినాయక చవితి ప్రతి ఇంట్లో భక్తి, ప్రేమ, ఆనందం నింపాలని కోరుకుందాం. శ్రీ విఘ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులతో అందరికీ శుభం కలగాలి.

TAGS:
Vinayaka Chavithi 2026
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Ganesh Chaturthi 2026

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