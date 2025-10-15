Tortoise Ring: ఈ రాశుల వారు తాబేలు ఉంగరం ధరిస్తే.. కోటీశ్వరులు కావడం ఖాయం..

Tortoise Ring: మనలో చాలా మందికి కొన్ని రకాల ఉంగరాలు ధరించడంపై కొన్ని అపోహలున్నాయి. అందులో నవరత్నాల ఉంగరంతో పాటు తాబేలు ఉంగరం ధరించాలనే దానిపై అనేక సందేహాలుంటాయి. ఇంతకీ ఏ రాశుల వారు తాబేలు ఉంగరం ధరిస్తే మంచిది.
Tortoise Ring: ఇంతకీ ఏ రాశుల వారికి తాబేలు ఉంగరం ధరించాలి. ఎవరు ధరించకూడదు అనే విషయం అందరిలో కొన్ని అనుమానులున్నాయి. ఇక తాబేలు ఉంగరం అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. ఇక తాబేలు దశావతారాల్లో కూర్మావతారంగా ప్రసిద్ది చెందింది. కూర్మావతార రూపమైన తాబేలు అంటే మహాలక్ష్మికి ఇష్టమనేది శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
ఇక తాబేలు ఉంగరం అదృష్టాన్ని తెస్తుందని మన గ్రంథాల్లో పేర్కొన్నారు. ఇక చైనా పంచాంగమైన ఫెంగ్ షుయ్లో తాబేలు ఆనందం, శ్రేయస్సు, సంపద, అదృష్టానికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. తాబేలు ఉంగరం వాస్తు దోషాలను తొలగిస్తుందనేది శాస్త్రం ఘోషిస్తోంది. ఈ ఉంగరం జీవితంలో ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సును తీసుకువస్తుందట. దీనిని ధరించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతోంది.
సాధారణంగా బంగారంతో చేసిన తాబేలు ఉంగరం ధరించాలా.. లేకపోతే వెండితో చేసిన తాబేలు ఉంగరం ధరించాలనేది చాలా మందిలో మదిలో మెదిలే డౌటు. బంగారంతో కంటే వెండితో చేసిన తాబేలు ఉంగరం శ్రేష్ఠమని శాస్త్రం చెబుతుంది. ఇక ఇతర లోహాలతో చేసిన తాబేలు ఉంగరం అశుభ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుందట.
తాబేలు ఉంగరాన్ని ఎల్లప్పుడూ కుడి చేతికి ధరించాలి. తాబేలు ఉంగరాన్ని ఎడమ చేతికి అసలు ధరించకూడదు.కుడి చేతి చూపుడు వేలు లేదా మధ్య వేలుకు తాబేలు ఉంగరాన్ని ధరించాలి. ఇది అన్ని కష్టాలను తొలగిస్తుంది. ఇంట్లోకి డబ్బు ప్రవాహం ఎల్లపుడు ఉంటుంది.
ఉంగరంలో ఉన్న తాబేలు తల ధరించిన వ్యక్తి వైపు ఉండాలి. ఈ తాబేలు ఉంగరాన్ని లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ఇష్టమైన శుక్రవారం ఉదయం ధరించాలనేది శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. ఇది అన్ని రాశుల వారు ధరించవచ్చని పండితులు చెబుతున్న మాట.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, మతపరమైన ఆలోచనల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.