English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bangkok: బ్యాంకాక్ అంటే పడి సచ్చిపోతున్న యూత్... ఇక్కడ దొరికే సుఖం ఏ దేశంలోనూ దొరకదు మావ..!!

Bangkok:  ప్రయాణం అంటే ఎప్పుడూ కొత్త అనుభవాలు, కొత్త జ్ఞాపకాలు, కొత్త అనుభూతులను కలిగిస్తుంది. అందుకే చాలామంది పర్యాటక ప్రదేశాలను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. కొంతమంది స్వదేశంలో పర్యాటక ప్రాంతాలను ఎంచుకుంటే ఇంకొంతమంది అయితే విదేశాలకు వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ప్రపంచంలో ఎన్నో అందమైన నగరాలు ఉన్నప్పటికీ.. ఇటీవల టైమ్ అవుట్ చేసిన సర్వేలో యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడే నగరాల జాబితా బయటపడింది. అందులో బ్యాంకాక్ నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచింది.
 
1 /7

ప్రపంచంలో ఎన్నో అందమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇటీవలి అధ్యయనంలో మాత్రం ప్రజలు కొన్ని ప్రదేశాలను ఇష్టపడుతున్నారు. అందులో యూత్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే టాప్ 10 నగరాల జాబితాను విడుదల చేసింది. అందులో బ్యాంకాక్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచింది. ఈ నగరం నంబర్ 1 ప్లేస్ లో ఉండేందుకు చాలా కారణాలు ఉన్నాయి.   

2 /7

యువకులు తమను తాము ఎక్కువగా ఆస్వాదించాలని కోరుకుంటారు. విదేశాల్లో అయితే ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా హ్యాపీగా గడపవచ్చని ఫీల్ అవుతుంటారు. స్నేహితులతో విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునేవారికి బ్యాంకాక్ బెస్ట్ అని చెబుతుంటారు. ఈ నగరంలో యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడే స్వేచ్ఛ, నైట్ కల్చర్ వారిని ఆకట్టుకుంటుంది. అంతేకాదు ఇక్కడ ధరలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే ఇక్కడికి వెళ్లేందుకు యువత ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. 

3 /7

బ్యాంకాక్ లో బస చేసేందుకు గది రోజుకు రూ 1000 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. లగ్జరీ కోరుకునేవారు ఎక్కువ ధరలను చెల్లించవచ్చు. కొన్ని వస్తువుల ధరలు కూడా చాలా చీప్ గా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా బంగారం ధర భారత్ కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడికి వెళ్లేందుకు చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. 

4 /7

ఇక బ్యాంకాక్ లో ప్రధాన ఆకర్షన నైట్ కల్చర్. రాత్రిపూట బార్ లను నడిపేందుకు అక్కడి సర్కార్ అనుమతి ఇస్తుంది. దీని కారణంగా అక్కడ చాలా మంది నైట్ పార్టీలు చేసుకుంటారు. ఓపెన్ టాప్ డ్యాన్స్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు మీ స్నేహితులతో కలిసి ఆనందించవచ్చు.

5 /7

 రాత్రిపూట ఇక్కడ మార్కెట్ ఆకట్టుకుంటుంది. వీటిలో ఖావో సాన్ రోడ్ లోని మార్కెట్ చాలా రద్దీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వస్తువులు చాలా తక్కువ ధరకే లభ్యం అవుతుంటాయి. క్రీడలపై ఆసక్తి ఉన్నవారు రాత్రిపూట కిక్ బాక్సింగ్ కూడా చూడవచ్చు. లుంబినీ పార్క్ లో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.   

6 /7

ముఖ్యంగా పర్యాటకులు బ్యాంకాక్ వెళ్లేందుకు ప్రధాన ఆకర్షణ జీవణ నాణ్యత. అన్ని రకాల సౌకర్యాలతో స్వేచ్ఛగా ఉండవచ్చు. రుచికరమైన ఆహారం అందుబాటులో ఉంటుంది. నాణ్యమైన రోడ్లు నగరం చుట్టూ తిరగవచ్చు. సముద్రానికి దగ్గర  ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ సమయం గడపవచ్చు.

7 /7

ఇతర దేశాలకంటే భిన్నమైన సంస్క్రుతి ఇక్కడ ఉండటంతో చాలా మందికి బ్యాంకాక్ అంటే ఇష్టం. టైమ్స్ అవుట్ వెల్లడించిన జాబితాలో మెల్ బోర్న్, కేప్ టౌన్ నగరాలు బ్యాంకాక్ తర్వాతి స్థానంలో నిలిచాయి.   

tour and travels BANGKOK visiting Bangkok youth visiting Bangkok telugu news Lifestyle Business News Zee Telugu News

Next Gallery

Singer Sunitha Marriage:19 ఏళ్లకే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న సింగర్ సునీత…బయటపడిన నిజాలు..!