Toyota Fortuner: ఫార్చూనర్ కూడా EMIలో కొనొచ్చు.. జీతం ఎంత ఉండాలో తెలుసా?

Toyota Fortuner: భారత్ లో కొన్ని కార్లు కేవలం ట్రావేల్ చేసేందుకు మాత్రమే కాదు.. ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపుగా ఉండిపోతాయి. అలాంటి కార్లు కాలక్రమేణా ప్రజల్లో విపరీతమైన ఆదరణ పొందుతూ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయి. ప్రస్తుతం దేశంలో ప్రీమియం   ఎస్‌యూవీ విభాగంలో మహీంద్రా థార్, మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్, టయోటా ఫార్చునర్, ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ వంటి కార్లు ఎక్కువగా చర్చకు వస్తాయి.  వీటిలో ముఖ్యంగా టయోటా ఫార్చ్యూనర్ రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపారవేత్తలు, సినీ ప్రముఖులు,  వివిధ రంగాల్లో ఉన్న ప్రముఖులకు ఎంతో ఇష్టమైన ఎస్‌యూవీగా గుర్తింపు పొందింది. ఆకట్టుకునే డిజైన్, విశాలమైన స్థలం, శక్తివంతమైన పనితీరు కారణంగా ఇది భారత మార్కెట్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించింది.
భారతదేశంలో టయోటా ఫార్చ్యూనర్ ధర గురించి తెలుసుకుంటే..  ఈ ఎస్‌యూవీ ఎక్స్‌షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 34.16 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై సుమారు రూ. 49.59 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అయితే వాహనం కొనుగోలు సమయంలో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, బీమా, రోడ్డు పన్ను,  ఇతర ఛార్జీలు కలిపి ఆన్‌రోడ్ ధర మరింత పెరుగుతుంది. ఈ ఖర్చులు కలిపి చూస్తే ఫార్చ్యూనర్ ధర సుమారు రూ.40 లక్షల నుంచి రూ. 59 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఈ కారు కొనుగోలు చేయాలంటే ఆర్థికంగా బలంగా ఉండాలి. 

వ్యక్తి కొనుగోలు చేసే కారు విలువ అతని వార్షిక ఆదాయంలో 50 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం కొనసాగుతుందని వారు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, టాప్ మోడల్ ఫార్చ్యూనర్ ధర దాదాపు రూ. 59 లక్షలు ఉంటే, ఆ కారును సౌకర్యంగా కొనుగోలు చేయాలంటే వ్యక్తి వార్షిక ఆదాయం కనీసం రూ. 1.18 కోట్లు ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఇక EMI లెక్కలను పరిశీలిస్తే..  ఒక ఉదాహరణగా హైదరాబాద్ లో టయోటా ఫార్చ్యూనర్ టాప్ మోడల్ ఆన్‌రోడ్ ధర సుమారు రూ. 58.80 లక్షలు అని భావిద్దాం. సాధారణంగా బ్యాంకులు కారు ధరలో సుమారు 20 శాతం వరకు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలని సూచిస్తాయి. ఈ లెక్కన కొనుగోలుదారు ముందుగా దాదాపు రూ. 11.76 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మిగతా మొత్తమైన సుమారు రూ. 47 లక్షలను బ్యాంక్ రుణంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం అనేక బ్యాంకులు కారు రుణాలను సుమారు 8.5 శాతం వడ్డీ రేటుతో అందిస్తున్నాయి. ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి ఈ రుణాన్ని తీసుకుంటే నెలవారీ EMI దాదాపు రూ. 96,500 వరకు ఉండవచ్చు. అంటే ఈ కారు కొనుగోలు చేయాలంటే ప్రతి నెలా భారీ మొత్తాన్ని EMIగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక నిపుణుల ప్రకారం, కారు రుణానికి సంబంధించిన EMI మీ చేతికి వచ్చే నెలవారీ జీతంలో 20 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు. ఇది మీ ఇతర ఖర్చులు, భవిష్యత్ పొదుపులకు భంగం కలగకుండా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది. ఈ లెక్క ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి ప్రతి నెలా సుమారు రూ. 1 లక్ష EMI చెల్లించాలంటే అతని నెలవారీ జీతం కనీసం రూ. 5 లక్షల వరకు ఉండటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.  

అంతేకాదు, ఖరీదైన ఎస్‌యూవీ కొనుగోలు చేయడం అంటే కేవలం EMI మాత్రమే కాదు. వాహనం నిర్వహణ, బీమా, సర్వీసింగ్, ఇంధన ఖర్చులు వంటి అంశాలకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం భారీ మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల టయోటా ఫార్చ్యూనర్ వంటి ప్రీమియం కారును కొనుగోలు చేసే ముందు వ్యక్తి తన ఆదాయం, ఖర్చులు,  భవిష్యత్ ఆర్థిక ప్రణాళికలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం ఎంతో అవసరం.

Best Mileage Bikes 2026: అధిక మైలేజ్ ఉన్న బైక్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈ 5 మోడళ్లు చీప్‌ అండ్ బెస్ట్ బ్రో!