Toyota Innova Crysta EMI: టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా భారతీయ మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రీమియం MPVలలో ఒకటి. విశాలమైన కేబిన్, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్ , నమ్మకమైన పనితీరుతో కుటుంబాలకే కాకుండా వ్యాపార అవసరాలకు కూడా ఈ వాహనం ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ మోడల్ 7-సీటర్, 8-సీటర్ ఎంపికల్లో లభిస్తుంది. ఈ వెహికల్ ప్రస్తుతం డీజిల్ ఇంజిన్తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. పెట్రోల్ వేరియంట్ లేదు. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.18.85 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది.
ఈ కారును కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి పూర్తి మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించడం తప్పనిసరి కాదు. బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థలు అందించే కార్ లోన్ సౌకర్యం ద్వారా కూడా దీనిని సులభంగా సొంతం చేసుకోవచ్చు. డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి మిగిలిన మొత్తాన్ని EMI రూపంలో చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది.
హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ వాహనానికి సంబంధించిన 2.4 GX 7-సీటర్ డీజిల్ వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ.23.15 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఈ ధరలో రిజిస్ట్రేషన్, బీమా, ఇతర ఛార్జీలు కూడా చేరి ఉంటాయి. మీరు ఫైనాన్స్ ఎంపికను ఎంచుకుంటే, ఉదాహరణకు రూ.2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించినట్లయితే, మిగిలిన సుమారు రూ.21.5 లక్షలు రుణంగా తీసుకోవచ్చు. డౌన్ పేమెంట్ మొత్తాన్ని పెంచితే EMI భారం కొంత తగ్గుతుంది.
లోన్ తీసుకునే కాలం, వడ్డీ రేటును బట్టి నెలవారీ EMI మారుతుంది. సుమారు 9 శాతం వడ్డీ రేటుతో 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితికి లోన్ తీసుకుంటే, నెలకు దాదాపు రూ.44,630 EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే రుణాన్ని 6 సంవత్సరాలకు పొడిగిస్తే EMI సుమారు రూ.38,755కి తగ్గుతుంది.
ఇక 7 సంవత్సరాల కాలానికి తీసుకుంటే EMI దాదాపు రూ.34,592 వరకు ఉంటుంది. అయితే ఈ లెక్కలు అంచనా మాత్రమే; బ్యాంక్ లేదా ఫైనాన్స్ సంస్థల విధానాల ఆధారంగా తేడాలు ఉండవచ్చు.
కారు లోన్ తీసుకునే ముందు వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, ఇతర నిబంధనలు వంటి వివరాలను పూర్తిగా పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం. ప్రతి బ్యాంక్ విధానం వేరుగా ఉండటం వల్ల మొత్తం చెల్లింపు భారం కూడా మారవచ్చు. మార్కెట్లో ఈ వాహనానికి గట్టి పోటీ ఉంది. ముఖ్యంగా Toyota Innova Hycross, Maruti Invicto, Kia Carens, Mahindra XUV700, Tata Safari, MG Hector Plus మరియు Mahindra Scorpio-N వంటి 7-సీటర్ SUVలు, MPVలు ప్రధాన ప్రత్యర్థులుగా నిలుస్తున్నాయి.