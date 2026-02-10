Bharat Bandh: ఫిబ్రవరి 12న భారత్ బంద్‌.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న ప్రజారవాణా.. కారణం ఏమిటంటే..?

Trade unions calls for Bharat bandh on February 12: ఇప్పటికే ఈ లేబర్ కోడ్ చట్టా లపై దేశ వ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాల నుంచి నిరసనలు మిన్నంటాయి. ఎక్కడి కక్కడ తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫిబ్రవరి 12న దేశ వ్యాప్తంగా బంద్ కు పిలుపునివ్వడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
కేంద్రంలో ఉన్న మోదీ సర్కారు ఇటీవల నాలుగు లేబర్ కోడ్ చట్టాలను తీసుకొచ్చింది. భారత్లో కొన్ని దశాబ్దాలుగా అమలులో పురాతన 29 కార్మికు చట్టాల స్థానంలో నాలుగు కొత్త లేబర్ కోడ్స్ లను ఇటీవల తీసుకొని వచ్చింది.
ముఖ్యంగా దీనిలో.. కోడ్ ఆన్ వేజెస్ 2019, సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్ 2020, హెల్త్, వర్కింగ్ కండీషన్స్ కోడ్ 2020 ఇండస్ట్రీయల్ రిలేషన్స్ కోడ్ 2020, ఆక్యుపెషనల్ సేఫ్టీ, ఉన్నాయి.అయితే..వీటి ఆధారంగా కొత్తగా ఉద్యోగుల వేతనాలు, గ్రాట్యుటీలు మొదలైనవి నిర్ణయించడంతో కీలక పాత్రపోషించనున్నాయి.
అయితే.. ఈ చట్టాల ద్వార కార్మికులకు నష్టం జరుగుతుందని దేశ వ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి. దీనిలో కార్మికులు 12గంటలు పనిచేయాలని, వ్యవసాయ కార్మికులకు తీపుకువచ్చిన జీవోలను వెనక్కు తీసుకొవాలన్నారు.
దీనిలో పాటు మల్టీపర్సస్ విధానం రద్దుచేయాలని, జీవో నంబర్ 51ని సవరించాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర తీసుకొచ్చిన లేబర్ కోడ్ ను కమ్యూనిస్టులు ఎట్టి పరిస్థితిల్లో అంగీకరించేది లేదన్నారు. వీటిలో యూనియన్లను మొత్తంగా తుడిచిపెట్టే అంశాలు వున్నాయని గట్టిగా తమ వాదనలు విన్పించింది.
యూనియన్ హక్కులు, సమ్మె హక్కుకు భంగం కలిగే విధంగా నూతనచట్టాలున్నాయన్నారు. అదే విధంగా ఆయా ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికి కనీస వేత నాలు చట్టం అమలు చేయడంలేదన్నారు. దీనివల్ల కార్మికులు ఈఎస్ఐ, పీఎస్ , గ్రాట్యూటీ, పించన్ల విషయంలో తీవ్రంగా నష్టపోతారని ఈ లేబర్ కోడ్ లతో కార్మికులు ఒరిగేదేమి లేదని కార్మిక సంఘాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తంచేశాయి. గతంలోని 29చట్టాలను కొనసాగించాలని కార్మిక సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
దీనిలో భాగంగా ఫిబ్రవరి 12న అంటే గురువారం దేశ వ్యాప్తంగా బంద్ కు పిలుపునిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ప్రజలంతా స్వచ్చందంగా తమకు సహాకరించాలని కార్మిక సంఘాలు కోరాయి. ఆరోజున బస్సులు, ఆటోలు, ప్రజా రవాణ మొత్తంగా నిలిపివేస్తామన్నారు. ఏపీ, టీజీ సహా కార్మికులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు , ట్రెడ్ యూనియన్ నేతలు తమకు సహకరించాలని కార్మిక సంఘాలు కోరుతున్నాయి.