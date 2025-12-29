Double Shock To Traffic Challans In 2025 Rs 239 Challans Issued By Traffic Police: వాహనదారులకు 2025 భారీ షాక్ తగిలింది. రోడ్డుపై వెళ్తుంటే ట్రాఫిక్ పోలీసులు కెమెరా పట్టుకుని ఇబ్బడి ముబ్బడిగా చలాన్లు వేసేశారు. ఎడాపెడా వేసిన ట్రాఫిక్ చలాన్లు రికార్డు స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. రెండింతలు చలాన్ నమోదు కాగా.. వాటి విలువ రూ.239 కోట్లు కావడం గమనార్హం.
తెలంగాణలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఇష్టారీతిన చలాన్లు వేస్తున్నారు. కెమెరా పట్టుకుని ఫొటోల మీద ఫొటోలు తీస్తూ ట్రాఫిక్ నియంత్రణ వదిలేసి చలాన్లపై దృష్టి సారించారు. దీంతో వాహనదారులకు భారీగా చలాన్లు రాగా.. అవి రెండింతలు అయ్యాయి. చలాన్ల విలువ వందల కోట్లకు చేరింది.
హైదరాబాద్లో మూడు కమిషనరేట్లు ఉన్నాయి. అయితే ఒక్క కమిషనరేట్ పరిధిలోనే రూ.239.37 కోట్ల ట్రాఫిక్ చలాన్లు వేశారు. ఈ ఏడాది సైబరాబాద్ పరిధిలో భారీగా చలాన్లు వేశారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని ఈ చలాన్లు వేశారు.
గత ఏడాది సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ చలాన్ల విలువ రూ.111.81 కోట్లు ఉండగా.. ఈ ఏడాది రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ చలాన్లు నమోదయ్యాయి.
2025 సంవత్సరంలో సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో దాదాపు 36 లక్షల వాహనాలపై రూ.239.37 కోట్ల చలాన్లు నమోదు అయినట్లు పోలీస్ శాఖ తన నివేదికలో వెల్లడించింది.
గత ఏడాది రూ.111.81 కోట్లతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆ చలాన్లలో రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ కేసులు అధికంగా ఉన్నాయని అధికారులు వివరించారు.
ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనకు తాము అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నామని పోలీస్ శాఖ చెబుతోంది. అయితే ట్రాఫిక్ పోలీసులు చలాన్లపై దృష్టి పెడుతున్నారు తప్ప ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణపై కాదని వాహనదారులు చెబుతున్నారు. భారీగా పెరిగిన ట్రాఫిక్ చలాన్లు చెల్లించేందుకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.