Traffic challan: షాకింగ్ న్యూస్.. ఇన్ని చలాన్లు ఉంటే మీ వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Traffic challan: ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘించే వారికి షాకింగ్ న్యూస్. ఫైన్ పడినా ఇప్పటికీ డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే మరింత జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ పదే పదే ఉల్లంఘించే వారిపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘించిన వారి వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు రద్దు చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
చాలా మంది పదే పదే ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తుంటారు. వేలాది రూపాయల చలాన్లు ఉన్నా పద్దతి మాత్రం మార్చుకోరు. అలాంటి వారికి బిగ్ షాకిచ్చేందుకు రెడీ అయ్యింది ప్రభుత్వం. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఇప్పటికే ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను కఠినం చేశారు. ఇప్పుడు యూపీ సర్కార్ కూడా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయడానికి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. రహదారి భద్రతే ప్రధాన లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్న అధికారులు, పదే పదే ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న వాహన యజమానులపై ఇకపై ఏమాత్రం రాజీ పడబోమని స్పష్టంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భారీ సంఖ్యలో చలాన్లు నమోదైన వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లను నేరుగా రద్దు చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు.
ట్రాఫిక్ నిబంధనలను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న వాహనాలపై సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేశారు. ఈ నివేదిక ప్రకారం 50 సార్లకు పైగా చలాన్లు పడిన 132 వాహనాలు, అలాగే 40 కంటే ఎక్కువ చలాన్లు ఉన్న 1,207 వాహనాలు కలిపి మొత్తం 1,339 వాహనాలను గుర్తించారు. ఈ వాహనాలన్నింటి రిజిస్ట్రేషన్లను రద్దు చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పదే పదే ఉల్లంఘించే వాహనాలు కేవలం తమకే కాకుండా ఇతరుల ప్రాణాలకు కూడా ముప్పుగా మారుతున్నాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఈ చర్యలు ఘజియాబాద్, గౌతమ్ బుద్ధ నగర్, హాపూర్, బులంద్షహర్, బాగ్పత్ జిల్లాలను కలిగి ఉన్న మీరట్ డివిజన్ అంతటా అమలవుతాయి. చలాన్లు విధించినప్పటికీ చాలా మంది వాహన యజమానులు నిబంధనలను పాటించడం లేదని అధికారుల సమీక్షలో తేలింది. దీంతో ఇకపై కఠిన చర్యలు తప్పవని పరిపాలన స్పష్టం చేసింది.
అదే సమయంలో జాతీయ రహదారులు, ఎక్స్ప్రెస్వేలపై పర్యవేక్షణను మరింత బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రతి 500 నుంచి 1500 మీటర్ల దూరంలో స్పీడ్ లిమిట్ కెమెరాలు, రెడ్ లైట్ కెమెరాలు, ఓవర్స్పీడింగ్ను గుర్తించే కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్న దారులను మూసివేయాలని.. రోడ్డు పక్కన పొదలను తొలగించాలని NHAI అధికారులకు సూచించారు. ప్రమాదాలకు గురయ్యే ప్రాంతాల జాబితాను సీనియర్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ అధికారులకు అందించాలని కూడా ఆదేశించారు.
రోడ్డు పక్కన అక్రమంగా పార్క్ చేసిన వాహనాలు, ఆసుపత్రులు, మెడికల్ కాలేజీల సమీపంలో అనుమతి లేకుండా నడుస్తున్న స్టాండ్లపై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నారు. ఇందుకోసం ట్రాఫిక్ పోలీసులు, ఇతర సంబంధిత శాఖలు కలిసి ప్రత్యేక దాడులు నిర్వహించనున్నాయి. టోల్ ప్లాజాల వద్ద 24 గంటల పాటు అంబులెన్స్లు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని, డ్రైవర్ల వివరాలను స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లకు అందించాలని సూచించారు. పొగమంచు పరిస్థితుల నేపథ్యంలో NHలు, ఎక్స్ప్రెస్వేలపై పెట్రోలింగ్ పెంచి, తీవ్ర పొగమంచు ఉన్నప్పుడు వాహనాలను సురక్షిత ప్రాంతాల్లో నిలిపివేయాలని కూడా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
చలాన్లు వేయడం తమ లక్ష్యం కాదని.. రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడమే అసలు ఉద్దేశమని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించాల్సిన అవసరంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు FM రేడియో, సోషల్ మీడియా, ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించాలని కూడా నిర్ణయించారు. ఇకపై నిబంధనలను నిర్లక్ష్యం చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని పరిపాలన తేల్చి చెప్పింది.