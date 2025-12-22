Traffic Challans: వాహనదారులకు తీపి కబురు.. మీ చలాన్లు రద్దు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!!

Delhi Traffic Challans Waiver Amnesty Scheme: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాహనదారులకు భారీ ఊరట కలిగించేలా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటివరకు పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని ట్రాఫిక్ చలాన్లను పూర్తిగా మాఫీ చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక క్షమాభిక్ష పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టే యోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ పథకం అమలులోకి వస్తే, ట్రాఫిక్ పోలీసులు, రవాణా శాఖ జారీ చేసిన జరిమానాల భారంతో ఇబ్బంది పడుతున్న లక్షలాది వాహనదారులకు ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది.
అధికారిక వర్గాల ప్రకారం.. పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్లను రద్దు చేసే ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన ఫైల్ను ఇప్పటికే ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వీకే సక్సేనా ఆమోదం కోసం పంపించారు. ఆయన నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చిన వెంటనే, ఈ ప్రతిపాదనను ఢిల్లీ కేబినెట్ ముందుకు తీసుకెళ్లి తుది ఆమోదం పొందేలా చర్యలు చేపట్టనున్నారు. ఎల్జీతో పాటు కేబినెట్ ఆమోదం లభిస్తే, ఇప్పటివరకు ఢిల్లీలో జారీ చేసిన అన్ని పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్లకు ఈ క్షమాభిక్ష పథకం వర్తించే అవకాశముంది.
ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం వాహనదారులపై పేరుకుపోయిన జరిమానాల భారాన్ని తగ్గించడం, అలాగే పెండింగ్ చలాన్ల కారణంగా ఏర్పడిన న్యాయ, పరిపాలనా సమస్యలను పరిష్కరించడం అని అధికారులు చెబుతున్నారు. చాలాకాలంగా చలాన్లు చెల్లించలేక ఇబ్బంది పడుతున్న భారీ ఊరట లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
కాగా రాజధానిలో తీవ్రంగా పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేందుకు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం మరోవైపు కఠిన చర్యలు చేపడుతోంది. కాలుష్య నియంత్రణ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న వాహనాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేసినట్లు ఒక మంత్రి వెల్లడించారు. ఢిల్లీ కాలుష్య నియంత్రణ కమిటీ (DPCC) అధికారులు, పోలీసులు కలిసి పెట్రోల్ బంకుల వద్ద కెమెరాల ద్వారా వాహనాలను పర్యవేక్షిస్తూ, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
మొదటిసారి నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనదారులకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నామని, అదే తప్పును పదే పదే చేస్తే భారీ జరిమానాలు విధిస్తున్నామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అయితే అంబులెన్సులు, అత్యవసర సేవలకు సంబంధించిన వాహనాలను ఈ జరిమానాల నుంచి మినహాయించినట్లు కూడా తెలిపారు.
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డేటా ప్రకారం, డిసెంబర్ 17న ఒక్కరోజే 1,728 ట్రాఫిక్ చలాన్లు జారీ కాగా, డిసెంబర్ 18న సుమారు 300, డిసెంబర్ 19న దాదాపు 700 చలాన్లు విధించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు, జీవనకాలం ముగిసినట్లు గుర్తించిన వాహనాలను రోడ్లపైకి అనుమతించకుండా వెనక్కి పంపుతున్నామని తెలిపారు.
ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, గత రెండు నెలల్లో మాత్రమే చెల్లుబాటు అయ్యే కాలుష్య నియంత్రణ (PUC) సర్టిఫికెట్ లేని వాహనాలపై 1.56 లక్షలకు పైగా చలాన్లు జారీ అయ్యాయి. గత మూడు సంవత్సరాల గణాంకాలు పరిశీలిస్తే, ఈ రకమైన చలాన్లు మూడు రెట్లు పెరిగినట్లు స్పష్టమవుతోంది. 2023లో 2.32 లక్షలుగా ఉన్న ఈ సంఖ్య, 2024లో 5.98 లక్షలకు చేరగా, 2025లో డిసెంబర్ 15 వరకు 8.22 లక్షలను దాటింది.
గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ (GRAP) అమలులో ఉన్న అక్టోబర్ 14 నుంచి డిసెంబర్ 15 మధ్యకాలంలో మాత్రమే 1,56,993 చలాన్లు జారీ అయ్యాయి. ఈ చలాన్లలో ప్రతి ఒక్కదానికి రూ.10,000 జరిమానా విధించారు. ఇవే 2025లో ఇప్పటివరకు జారీ చేసిన మొత్తం చలాన్లలో ప్రధాన భాగంగా నిలిచాయి.
ఒకవైపు పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్ల మాఫీకి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం క్షమాభిక్ష పథకాన్ని పరిశీలిస్తుండగా, మరోవైపు కాలుష్య నియంత్రణ విషయంలో మాత్రం కఠిన వైఖరిని కొనసాగిస్తోంది. ఈ రెండు నిర్ణయాలు రాజధానిలో వాహనదారులపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయో రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టత రానుంది.