English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Traffic Challan: వాహనదారులకు న్యూ ఇయర్‌ గిఫ్ట్‌? తెలంగాణలో ట్రాఫిక్ చలాన్లపై భారీ డిస్కౌంట్?

Traffic Challan: వాహనదారులకు న్యూ ఇయర్‌ గిఫ్ట్‌? తెలంగాణలో ట్రాఫిక్ చలాన్లపై భారీ డిస్కౌంట్?

Telangana Police Likely To Announce Discounts On Traffic E Challan: వాహనదారులకు త్వరలోనే శుభవార్త ఉండబోతున్నదని తెలుస్తోంది. న్యూ ఇయర్‌ గిఫ్ట్‌గా తెలంగాణ పోలీసులు ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై డిస్కౌంట్‌ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /8

వాహనదారులకు త్వరలో శుభవార్త ఉండబోతుందా? వాహనాలపై నమోదైన చలాన్లు చెల్లించకుండా బకాయి పడిన వాహనదారులకు ప్రభుత్వం గిఫ్ట్‌ ఇవ్వబోతున్నదా? మరోసారి తెలంగాణ పోలీసులు ట్రాఫిక్‌ ఈ చలాన్లపై డిస్కౌంట్లు ఇవ్వనుందా? అంటే ఔననే సమాధానం వినిపిస్తోంది.

2 /8

కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వరుసగా రెండేళ్లు ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో తమ వాహనాలపై పెండింగ్‌లో ఉన్న చలాన్లను పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు చెల్లించారు. దీని ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఊహించని రీతిలో ఆదాయం లభించింది. ఆ తర్వాత ఇప్పటివరకు ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై రాయితీలు ప్రకటించలేదు.

3 /8

వాస్తవంగా డిసెంబర్‌ సమయంలో న్యూఇయర్‌ గిఫ్ట్‌గా కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం ఒక ఆనవాయితీ ప్రకారం చలాన్లపై డిస్కౌంట్లు ప్రకటించేది. అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వం రెండేళ్లయినా ఇప్పటివరకు ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై ఎలాంటి రాయితీలు ప్రకటించలేదు. 2024 డిసెంబర్‌లో డిస్కౌంట్‌ ప్రకటిస్తారని అందరూ ఊహించారు. కానీ జరగలేదు.

4 /8

ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ ప్రకటించాలనే డిమాండ్‌ రెండేళ్ల నుంచి వాహనదారులు కోరుతున్నారు. దీనికితోడు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అక్కడ ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై భారీ రాయితీ ప్రకటించింది. పెండింగ్‌ చలాన్‌లలో 50 శాతం చెల్లిస్తే చాలు అని అక్కడి ప్రభుత్వం బంపర్‌ ఆఫర్‌ ఇచ్చింది.

5 /8

కర్ణాటకలో రాయితీలు ప్రకటించడంతో తెలంగాణలోనూ ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై రాయితీ ఇవ్వాలనే డిమాండ్‌ వాహనదారుల నుంచి వ్యక్తమవుతోంది. కర్ణాటకలో ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఇవ్వడానికై ఏమైందని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆదాయం లేదని రేవంత్‌ రెడ్డి చెబుతుండడంతో ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై డిస్కౌంట్‌ ప్రకటిస్తే భారీగా ఆదాయం లభిస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

6 /8

ఇబ్బడిముబ్బడిగా.. ఇష్టారాజ్యంగా కెమెరా ఉంది కదా అని చలాన్లు వేసే ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు వాటిని చెల్లించాలంటే తమ జీతాలు సరిపోవని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గల్లీలో వెళ్లినా కూడా పోలీసులు క్లిక్‌ మనిపించి వెంటనే చలాన్‌ వేస్తున్నారని వాహనదారులు వాపోతున్నారు. మరి అలాంటి పోలీస్‌ శాఖ చలాన్లపై రాయితీ ప్రకటించారా? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

7 /8

ప్రజల నుంచి వస్తున్న భారీ డిమాండ్‌తోపాటు పొరుగు రాష్ట్రం కర్ణాటకలో ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై డిస్కౌంట్‌ ఇవ్వడంతో తెలంగాణ పోలీస్‌ శాఖపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. వాహనదారుల నుంచి ఒత్తిడి, డిమాండ్‌ వస్తుండడంతో తెలంగాణ పోలీస్‌ శాఖ ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌పై రాయితీ ఇచ్చే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్న చర్చ జరుగుతోంది.

8 /8

వాహనదారుల నుంచి డిమాండ్‌ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గతంలో ప్రకటించిన మాదిరి ఈసారి ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌లపై డిస్కౌంట్‌ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటే క్రిస్మస్‌, న్యూ ఇయర్‌ గిఫ్ట్‌గా డిసెంబర్‌ చివరలో ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇందులో ఏది వాస్తవమనేది కొన్ని రోజుల్లో తెలుస్తుంది.

Traffic e challan Traffic Police Hyderabad CV Anand Hyderabad traffic police new year 2025 VC Sajjanar Pending E Challan Telangana traffic challan

Next Gallery

Samantha Sisters: సమంతకు ఇద్దరు సిస్టర్స్.. వాళ్లల్లో ఒకరిని ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతున్న నాగచైతన్య..!