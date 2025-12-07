Traffic e-Challans: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బిగ్ డిస్కౌంట్స్.. పోలీసులు ఏం చెప్పారంటే..?

Traffic e challans Discount: పెండింగ్ చలాన్లను డిస్కౌంట్లో చెల్లించుకుందామని ఎదురుచూస్తున్న వాహనదారులకు రాష్ట్ర ట్రాఫిక్ పోలీస్ విభాగాలు షాకిస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 13న జరగనున్న లోక్ అదాలత్లో ఎలాంటి ఈ-చలాన్ సెటిల్మెంట్ కేసులను పరిష్కారం కోసం పరిగణించట్లేదని మహారాష్ట్ర ట్రాఫిక్ పోలీస్ విభాగం స్పష్టం చేసింది. వివరాలు ఇలా..
ఇప్పటికే తెలంగాణ పోలీసులు కూడా ఈ విషయంపై క్లారిటీ ఇవ్వగా.. తాజాగా మహారాష్ట్ర పోలీసులు కూడా పెండింగ్ చలాన్లు కేసులు పరిష్కరించట్లేదని తేల్చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో తప్పుదారి పట్టించే సమాచారంతో ప్రజలు మోసపోవద్దని ముంబై అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (ట్రాఫిక్) కార్యాలయం కోరింది. మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఆమోదం ద్వారా పెండింగ్లో ఉన్న ఈ-చలాన్ కేసులను పరిష్కరించేందుకు 2021 నుంచి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆ శాఖ వెల్లడించింది.
అయితే ఈ నెల 13వ తేదీన జరగనున్న లోక్ అదాలత్ సందర్భంగా పెండింగ్ చలాన్ల కేసులు ఏవీ చేపట్టబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. చలన్లపై డిస్కౌంట్లు అంటూ వస్తున్న వార్తలను నమ్మోద్దని సూచించారు.
లోక్ అదాలత్లో ఈ-చలాన్ జరిమానాలు తగ్గుతాయని లేదా రద్దు చేస్తారని అనేక యూట్యూబ్ ఛానెల్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలు, ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాయని.. ఇలాంటి తప్పుడు సమాచారంతో ఆర్థిక మోసానికి దారితీసే అవకాశం ఉందని ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెచ్చరించారు.
ఈ-చలాన్ డిస్కౌంట్లు లేదా సెటిల్మెంట్లకు సంబంధించిన అనధికారికంగా వస్తున్న లింక్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చేయవద్దని సూచించారు.
ఎవరి కేసు అయినా జిల్లా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ద్వారా పరిష్కారం కోసం లిస్ట్ అయితే.. వారు నేరుగా సంబంధిత కోర్టు లేదా స్థానిక ట్రాఫిక్ పోలీసులను సంప్రదించాలని ADGP (ట్రాఫిక్) కార్యాలయం SP సునీల్ భరద్వాజ్ తెలిపారు.
ప్రభుత్వం నుంచి అధికారికంగా విడుదల చేసిన సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలని ఆయన సూచించారు. తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.