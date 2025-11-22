English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Traffic Challan Discount: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. వెంటనే చెల్లించండి..!

Traffic Challan Discount: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. వెంటనే చెల్లించండి..!

Traffic Challan Discount: బండి రోడ్డెక్కిందంటే అన్ని పర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకుని వెళ్లాలి. లేదంటే ట్రాఫిక్ పోలీసుల నుంచి ఫైన్ ఎదుర్కొకతప్పదు. ఇలా అనేక వాహనాలపై భారీగా చలన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వాహనదారులకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం మరోసారి గుడ్‌న్యూస్ ప్రకటించింది. పెండింగ్‌లో ఉన్న ట్రాఫిక్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. వివరాలు ఇలా..
 
1 /5

పెండింగ్‌ చలాన్లు ఉన్న వాహనదారులకు కర్ణాటక సర్కార్ అదిరిపోయే న్యూస్ చెప్పింది. ట్రాఫిక్ ఈ-చలాన్ కేసులకు సంబంధించిన జరిమానాలపై 50 శాతం రాయితీని మంజూరు చేస్తూ.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

2 /5

ఈ అవకాశం నవంబర్ 21వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 12వ తేదీ వరకు ఉంటుంది. వాహనదారులు ఈ మధ్య కాలంలో తమ వాహనాలపై ఉన్న ఫైన్లలో 50 శాతం చెల్లించ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు.

3 /5

రెండు నెలల క్రితం కూడా కర్ణాటక ప్రభుత్వం ట్రాఫిక్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆగస్టు 23వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ వరకు పెండింగ్‌లో ఉన్న అన్ని ట్రాఫిక్ జరిమానాలపై 50 శాతం తగ్గింపును అందించింది.  

4 /5

ఫైన్లను కర్ణాటక రాష్ట్ర పోలీసు (KSP) యాప్, బెంగళూరు ట్రాఫిక్ పోలీసుల (BTP) ASTraM యాప్, సమీపంలోని ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్, ట్రాఫిక్ మేనేజ్‌మెంట్ సెంటర్‌, కర్ణాటకవన్, బెంగళూరువన్ వెబ్‌సైట్‌ల ద్వారా చెల్లించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.   

5 /5

50 శాతం డిస్కౌంట్‌తో రూ.25 కోట్లు వసూలు అవుతాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఈ-చలాన్ కేసులు కూడా క్లియర్ అవుతాయని భావిస్తున్నారు.   

