Traffic Challan Discount: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. వెంటనే చెల్లించండి..!

Traffic Challan Discount: బండి రోడ్డెక్కిందంటే అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకుని వెళ్లాలి. లేదంటే ట్రాఫిక్ పోలీసుల నుంచి ఫైన్ ఎదుర్కొకతప్పదు. ఇలా అనేక వాహనాలపై భారీగా చలన్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వాహనదారులకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం మరోసారి గుడ్న్యూస్ ప్రకటించింది. పెండింగ్లో ఉన్న ట్రాఫిక్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. వివరాలు ఇలా..
పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్న వాహనదారులకు కర్ణాటక సర్కార్ అదిరిపోయే న్యూస్ చెప్పింది. ట్రాఫిక్ ఈ-చలాన్ కేసులకు సంబంధించిన జరిమానాలపై 50 శాతం రాయితీని మంజూరు చేస్తూ.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఈ అవకాశం నవంబర్ 21వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 12వ తేదీ వరకు ఉంటుంది. వాహనదారులు ఈ మధ్య కాలంలో తమ వాహనాలపై ఉన్న ఫైన్లలో 50 శాతం చెల్లించ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు.
రెండు నెలల క్రితం కూడా కర్ణాటక ప్రభుత్వం ట్రాఫిక్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆగస్టు 23వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ వరకు పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని ట్రాఫిక్ జరిమానాలపై 50 శాతం తగ్గింపును అందించింది.
ఫైన్లను కర్ణాటక రాష్ట్ర పోలీసు (KSP) యాప్, బెంగళూరు ట్రాఫిక్ పోలీసుల (BTP) ASTraM యాప్, సమీపంలోని ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్, కర్ణాటకవన్, బెంగళూరువన్ వెబ్సైట్ల ద్వారా చెల్లించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
50 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ.25 కోట్లు వసూలు అవుతాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఈ-చలాన్ కేసులు కూడా క్లియర్ అవుతాయని భావిస్తున్నారు.