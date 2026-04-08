TRAI: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు భారీ ఊరట.. డేటా వాడని వారికి చౌకగా వాయిస్ కాల్స్!

TRAI Proposes Mandatory Voice And SMS Plans: టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (TRAI) మొబైల్ వినియోగదారులకు గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది. మంగళవారం దీనికి సంబంధించి (13th amendment) రెగ్యులేషన్‌ 2026 విడుదల చేసింది. టెలికాం ధరలు వినియోగదారులు ఇష్టానికే రీఛార్జీ చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యేకంగా డేటా వాడని వారికోసం కేవలం వాయిస్‌, ఎస్‌ఎంఎస్‌ సేవలు మరిన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆదేశించింది.
 
డేటా వాడని మొబైల్‌ వినియోగదారులకు గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది ట్రయ్‌. కేవలం కాల్స్‌, ఎస్ఎంఎస్‌లు ఉండే ప్రత్యేక రీఛార్జీ ప్లాన్‌లను తీసుకురావాలని ట్రాయ్‌ ప్రతిపాదించింది.  

అంతేకాదు ప్రస్తుతం డేటా ప్లాన్‌లు ఏ వ్యాలిడిటీతో ఉన్నయో, వాయిస్‌, మెసేజ్‌ ప్లాన్‌లను కూడా అదే వ్యాలిడిటీతో తీసుకురావాలని టెలికాం కంపెనీలకు సూచించింది.  

ఈ మేరకు డ్రాఫ్ట్‌ టెలికాం కన్జూమర్‌ ప్రొటెక్షన్‌ (13వ సవరణ) రెగ్యులేష్‌ 2026 ను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ ప్రతిపాదనలపై ఏప్రిల్‌ 28 వరకు కూడా సూచనలు స్వీకరించనుంది.  

అయితే, టెలికాం కంపెనీలు స్పెషల్‌ టారీఫ్‌ వోచర్స్‌ (STVs) ప్రత్యేకంగా వాయిస్‌ ఎస్‌ఎంఎస్ ప్లాన్స్‌పై తీసుకువచ్చాయి. కానీ, కొన్ని ఎస్‌టీవీలు మాత్రమే 80/84 రోజులు, 336/365 రోజుల వ్యాలిడిటీ అందిస్తున్నాయని ట్రయ్‌ పేర్కొంది.  

ఈ వాయిస్‌, ఎస్‌ఎంఎస్‌ ప్యాక్‌ ధరలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. డేటా బెనిఫిట్స్‌ తొలగించినా కూడా వాటి ధరలు మాత్రం తగ్గించలేదు. ఇది వినియోగదారులపై భారమే. అంతేకాదు కొంతమంది వినియోగదారులు తమకు వ్యాలిడిటీ ఉండే వాయిస్‌, ఎస్‌ఎంఎస్‌ ప్లాన్స్‌ అవసరాన్ని కూడా స్టేక్‌హోల్డర్స్‌ ప్రతిపాదించినట్లు ట్రాయ్‌ తెలిపింది.

