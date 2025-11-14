English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Train Journey: రైలు టిక్కెట్‌ లేకున్నా ట్రైన్‌ జర్నీ చేయొచ్చు.. ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ నయా రూల్‌ తెలుసా?

Train Journey: రైలు టిక్కెట్‌ లేకున్నా ట్రైన్‌ జర్నీ చేయొచ్చు.. ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ నయా రూల్‌ తెలుసా?

Train Journey With No Tickets: ట్రైన్‌ జర్నీ ప్రతిరోజూ కొన్ని లక్షలాది మంది ప్రయాణం చేస్తారు. ఆఫ్‌లైన్‌ లేదా ఆన్‌లైన్‌లో కూడా రైలు టిక్కెట్లు బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. అయితే, రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కచ్చితంగా మీతోపాటు రైలు ప్రయాణం టిక్కెట్లు కూడా తమతోపాటు తీసుకుని వెళ్లాలి.
 
1 /4

రైలు ప్రయాణం చేసే సమయంలో మనతోపాటు టిక్కెట్‌ కూడా తీసుకువెళ్లాలి. అయితే, కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనాల ఆధారంగా మనతోపాటు రైలు టిక్కెట్‌ లేకున్నా జర్నీ చేయవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.  

2 /4

మీ వద్ద రైలు ప్రయాణం టిక్కెట్‌ లేకుంటే కచ్చితంగా టీటీ ఫైన్‌ విధిస్తాడు. అయితే, మీరు అప్పటికే ఆన్‌లైన్‌లో రైలు టిక్కెట్‌ బుక్ చేసుకుని ఉంటే కోచ్‌, బెర్త్‌ వివరాలు ఐఆర్‌సీటీసీ యాప్‌ లేదా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో టీటీకి చూపించండి  

3 /4

మీరు ఐఆర్‌సీటీసీ ద్వారా రైలు టిక్కెట్‌ బుక్‌ చేసుకుంటే మీ రిజిస్టర్‌ మొబైల్‌ నెంబర్‌కు లేదా ఇమెయిల్‌ ఐడీకి వివరాలు వస్తాయి. పీఎన్‌ఎర్‌ నెంబర్‌ కూడా టిక్కెట్‌ బుకింగ్‌కు ప్రూఫ్‌గా చూపించండి  

4 /4

అయితే, రైలు టిక్కెట్‌ కేన్సల్‌ చేయడానికి కూడా కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. మీరు కొన్ని సందర్భాల్లో టిక్కెట్‌ బుక్‌ చేసుకుని ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకుంటే కేన్సల్‌ చేసుకోవచ్చు. రెండు మూడు రోజుల్లో రీఫండ్ వస్తుంది.  

train journey without ticket IRCTC New Rule indian railways latest update travel without ticket india irctc ticket rules 2025 irctc pnr details

Next Gallery

Bank Holiday: బ్యాంకులో పని ఉందా? రేపు బ్యాంకులు బంద్? రాష్ట్రంలో అన్ని బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయా?