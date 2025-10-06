Treasure Hunt: సముద్ర గర్భంలో భారీగా బయటపడ్డ 300 ఏళ్ల నాటి ఖజానా.. ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..!

Treasure: సముద్ర గర్భంలో మూడు శతాబ్దాల క్రితం మునిగిపోయిన ఓ నౌక.. ఇప్పుడు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. 310 ఏళ్ల క్రితం అనగా 1715, జూలై 31న భారీ తుఫాన్ కారణంగా సముద్రంలో నౌక మునిగింది. తాజాగా ఈ నౌక అవశేషాలను గుర్తించగా.. అందులో మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే ఖజానా బయటపడింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
అట్లాంటిక్ సముద్రంలో మునిగిపోయిన నౌకలో ఉన్న ఖజానా కోసం ట్రెజర్ హంటర్స్ పడ్డ కష్టానికి ఎట్టకేలకు ప్రతిఫలం లభించింది. సముద్రంలో శతాబ్దాల క్రితం మునిగిన నౌకలో భారీగా నిధి, నిక్షేపాలు బయటపడ్డాయి.
1715 జూలై 31న స్పెయిన్కి వెళ్తున్న నౌకలో భారీగా బంగారం, వెండిని తరలించారు. అయితే భారీ తుఫాన్ కారణంగా.. ఆ నౌక సముద్రంలో మునిగిపోయింది. ఈ ఘటన ఫ్లోరిడా ట్రెజర్ కోస్ట్లో 310 ఏళ్ల క్రితం జరిగింది.
ఇక ఈ విషయాన్ని అందరూ ఎప్పుడో మరిచిపోగా.. కొందరు మాత్రం ఆ నౌక ఆచూకీ కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నారు. ఇన్నేళ్లకి వారి నిరీక్షణ ఫలించింది. బయటపడ్డ నౌక అవశేషాల్లో వెయ్యి వెండి నాణేలు, 5 బంగారు నాణేలు ఉన్నాయి.
అయితే సముద్రం నుండి బయటపడ్డ ఈ నాణేల విలువ మిలియన్ డాలర్లు.. అనగా మన ఇండియన్ కరెన్సీలో సుమారు 8 కోట్ల రూపాయల పైనే ఉంటుంది. ఇక ఈ నాణేలను అప్పట్లో మెక్సికో, పెరు, బొలీవియాలో ముద్రించినట్లు గుర్తించారు.
ఇక మూడున్నర దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న నిధి, నిక్షేపాల వేటలో.. ఇదే అతిపెద్ద ట్రెజర్ రికవరీ అని నిపుణులు అంటున్నారు. అప్పట్లో ఈ పడవ మునిగిన ఘటనలో వెయ్యి మంది వరకు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఆ నౌకలో అపారమైన ఖజానా ఉండటంతో 18వ శతాబ్దంలో.. కొంత నిధిని ఎలాగోలా కనిపెట్టగలిగినా.. మిగతాది మాత్రం శతాబ్ధాలుగా సముద్రంలోనే ఉండిపోయింది. ఇప్పటికీ కూడా దొరికింది కొంచెం మాత్రమే.. దొరకాల్సిన నిధి ఇంకా చాలా ఉంది.